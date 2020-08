Combien de calories brûlez-vous en dormant?

Si vous culpabilisez d'avoir manqué l'entraînement ce matin pour passer une heure de plus dans les bras de Morphée, vous serez soulagé d'apprendre vous avez brûlés des calories durant votre sommeil.

Il n'y a pas que durant l'entraînement physique que le corps brûle des calories, selon le National Sleep Foundation. Il continue aussi à dépenser de l'énergie durant votre nuit de sommeil et, tout particulièrement, durant un cycle précis de la nuit.





Le sommeil paradoxal, qui s'avère est le cinquième et dernier cycle de votre sommeil, est particulièrement propice à la dépense énergétique. C'est durant cette période que l'activité cérébrale est plus intense. C'est aussi là que vous ferez des rêves.





Or, comme votre cerveau est plus actif, vous brûlerez du glucose, une source d'énergie indispensable au corps. Aussi, votre cœur battra plus vite et votre pression sanguine sera plus élevée durant le sommeil paradoxal. C'est ainsi que vous brûlerez des calories.





Ce n'est pas tout! Votre corps brûle aussi des calories en réparant les dommages que vous avez fait subir à vos cellules durant la journée précédente. Par exemple, si vous vous êtes entraînés, les cellules vont travailler à se réparer durant votre nuit de sommeil, ce qui demande encore une fois de l'énergie.





Finalement, la digestion aussi demande à votre corps de l'énergie. Durant votre nuit de sommeil, votre corps décompose les aliments que vous avez mangés pour s'en servir comme carburant le lendemain.





La quantité de calories brûlées dépend évidemment de votre métabolisme, mais aussi des activités que vous avez réalisées au cours de la journée précédente. Toujours selon le National Sleep Foundation, une personne qui pèse 125 livres peut brûler en moyenne 38 calories par heure durant son sommeil.