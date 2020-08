L'entreprise d'ici Nerka, fondée par deux jeunes entrepreneures à Saint-Anselme dans Chaudière-Appalaches, propose des serviettes en microfibre jolies et pratiques disponibles en ligne et dans les magasins Simons. Pour nous donner plus de détails, on parle à Karolanne Felteau, cofondatrice.

