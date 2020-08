Saviez-vous que les familles dépensent en moyenne 600$ pour la rentrée scolaire des enfants, incluant les vêtements? C’est pourquoi Francisco Randez nous propose une rentrée stylée, mais écolo ET écono. Il y est possible de moins consommer et moins dépenser, surtout quand les fournitures scolaires écologiques sont de plus en plus tendance.

À voir aussi: 10 trucs pour avoir du plaisir pendant les devoirs