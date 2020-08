Paméla Lajoie et Patrick Donovan de Kingdom Street sont des auteurs-compositeurs-interprètes avec beaucoup de talent! Ils forment un duo sur scène et dans la vie et leur musique pop-électro est franchement entraînante. Ils ont déjà charmé de nombreux Québécois et s’apprêtent à conquérir l’Europe. Ils nous parlent de leurs projets actuels et à venir.

