3 vins des 3 régions viticoles favorites de Philippe

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Un chardonnay jurassien de très belle définition

Côtes du Jura 2018

Grand Minéral - Domaine Maire

Jura - France

Code : 14315783

Prix : 20,35 $

Disponibilités : 95 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,3 gramme

Servir à 11-12 degrés Celsius

Vous pouvez l'aérer une bonne demi-heure en carafe avant sa dégustation.

À déguster avec : une pizza aux 3 fromages, une quiche jambon-brocoli, un feuilleté d'épinard...

Les bons vins de cette magnifique région qu'est le Jura sont de plus en plus nombreux sur notre marché. Les plus curieux devraient mettre la main sur ce chardonnay au gustatif gras, ample et bien rond. Vous serez quelque peu déstabilisé par ses parfums de noix, de pâte d'amande ainsi que par son côté un quelque peu oxydatif. Disons que nous sommes à cent lieux des 1001 chardo hyper boisés qui offrent d'imposantes émanations de crème à bronzage ou d'exubérantes notes de copeaux de bois rappelant le fond de cage à hamster... Offrez-lui de l'air en carafe et ne le servez pas trop froid. Vous pourrez l'oublier encore 7 ou 8 ans dans la noirceur de votre réserve sans trop de soucis.

2- Un juteux et hyper glissant gamay du Beaujolais

Beaujolais 2018

Château Cambon

Beaujolais - France

Code : 12454991

Prix : 24,15 $

Disponibilités : 90 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,4 grammes

Servir à 15 degrés Celsius

À déguster avec : des saucissons, des fromages cendrés, des pilons de poulet...

C'est tellement mon genre de «gâterie»! Un produit qui s'est retrouvé des dizaines de fois dans notre chaloupe à la pêche, dans nos verres incassables en camping sur le bord d'un feu de camp ou même sur une nappe à carreaux en pique-nique avec quelques charcuteries. C'est du bonheur en bouteille que ce friand, coulant, vigoureux et juste trop bon gamay du Beaujolais! Très bon dès aujourd'hui, mais également lors de 3 ou 4 années à venir.

3- Un rouge piémontais qui mettra de la couleur et de la saveur dans votre week-end

Barbera d'Asti 2018

Tre Vigne - Vietti

Piémont - Italie

Code : 11863282

Prix : 25,10 $

Disponibilités : 95 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,5 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius en prenant soin de l'oxygéner au moins 30-40 minutes en carafe.

À déguster avec : une pizza au canard confit, des cannellonis farcis de veau haché en sauce tomate...

Si vous avez, tout comme moi, la piqure pour les rouges du Piémont dans le nord-ouest de l'Italie, vous devez déguster cette jolie et réussie Barbera! Vous devrez être patient, en lui offrant une bonne aération en carafe, mais le produit vous le rendra fort bien. C'est gourmand, épicé, envoûtant, goûteux et de très belle tenue de bouche. Votre patience pourra être récompensé si vous l'oubliez de 3 à 5 ans en cave.