Courgettes farcies de quinoa, maïs et poivrons rôtis, sur confiture de tomates et fromage en grains

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Portions : 4

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 40 minutes

Ingrédients

Courgettes

2 courgettes

1 gousse d’ail haché

1⁄4 tasse (60ml) d’oignon rouge haché

1⁄4 tasse (60ml) d’oignon vert haché

1⁄2 tasse (125ml) épis de maïs égrainé

1⁄2 tasse (125ml) de poivron rouge en dés

1 tasse (250ml) de quinoa cuit

1 citron (jus et zeste)

2 c. à table d’huile de caméline (ou olive)

1⁄2 tasse (125ml) de persil frisé haché grossièrement

Sel et poivre

Confiture de tomates

4 grosses tomates mondées et coupées en dés de 1 cm

1 citron (jus et zeste)

1 tasse (250ml) d’oignon rouge émincé

1 tasse (250ml) de sucre

1 feuille de laurier

2 c. à table (30ml) de beurre salé

Fromage en grains

Méthode

Préchauffer le four à 400F (200C)

Pour la confiture de tomates, dans un chaudron à feu moyen, faire suer les oignons dans le beurre pendant 3 minutes. Ajouter ensuite les dés de tomates, le sucre, le laurier, le jus et zeste de citron. Laisser mijoter à feux doux en brassant régulièrement pour 20 à 25 minutes. Ensuite, rectifier l’assaisonnement et laisser tiédir avant le service.

Pour les courgettes, les couper sur le long en deux pour pouvoir les vider à l’aide d’une cuillère pour pouvoir ensuite les farcir. Une fois la chair retirer, couper celles-ci en petit dés de 1 cm et réserver pour la farce des courgettes. Placer ensuite les courgettes sur une plaque tapissée de papier parchemin, la cavité vers le haut.

Pour la farce, chauffer l’huile de caméline dans un poêlon et y faire rôtir les oignons rouges. Ajouter ensuite le maïs, le poivron, l’ail, la chair de courgette et bien assaisonner de sel et poivre. Ensuite, retirer le tout dans un bol et y ajouter le quinoa cuit, le fromage en grains, le persil, le jus et zeste de citron, les oignons verts et bien mélanger. Ensuite rectifier l’assaisonnement et farcir les courgettes de cette farce.

Enfourner pour une dizaine de minutes pour bien réchauffer le tout et servir sur une belle portion de confiture de tomates et quelques feuilles de verdure.