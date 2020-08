Essayez cette succulente recette de Cassolette de poisson au lait de coco concoctée par Chef Jonathan Garnier et présentée par SB cuisine Zeste.

CASSOLETTE DE POISSON LAIT DE COCO

Portions : 4 – Préparation : 5 minutes – Cuisson : 20 à 25 minutes

À voir aussi: Bavette de bœuf et maïs

Ingrédients

1 oignon, haché

15 ml (1 c. à table) paprika

15 ml (1 c. à table) graines de cumin, moulues

90 ml (6 c à table) huile d’olive

2 poivrons rouges, en lanières

3 gousses d’ail, hachées

500 ml (2 tasses) haricots verts ou jaunes, coupés en deux

4 tomates, concassées

375 ml (1 1⁄2 tasse) lait de coco

250 ml (1 tasse) bouillon de légumes

15 ml (1 c. à table) miel ou sirop d’érable

4 pavés d’aigle fin ou de poisson blanc au choix

8 feuilles de basilic, ciselées

4 portions de riz cuit

Préparation

ÉTAPE 1

Dans une poêle chaude, à feu vif, faire revenir l’oignon, le paprika et le cumin dans l’huile, 2 minutes.

ÉTAPE 2

Ajouter les poivrons et l’ail, puis les haricots et les tomates, le lait de coco, le bouillon et porter à ébullition. Réduire le feu et laisser mijoter 10 minutes.

ÉTAPE 3

Ajouter le miel, le poisson et laisser mijoter encore, 8 minutes. Vérifier l’assaisonnement.

ÉTAPE 4

Parsemer le basilic.

ÉTAPE 5

Servir, accompagné de riz