Mariana Mazza se joint à la grande famille Salut Bonjour et fera partie des nouveaux collaborateurs de notre émission, qui s'ajoutent à ceux que vous connaissez et aimez déjà. On apprend à la connaître un peu plus et elle nous parle des plus beaux moments de son été.

