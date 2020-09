C'est dans la nuit du 1er au 2 septembre que la pleine lune en Poisson apparaîtra gracieusement dans le ciel. Chaque fois que la lune est à son plein potentiel, il est possible de ressentir ses effets.

Voici 4 effets possibles de la pleine lune en Poisson :





1. Vous serez plus sensible.

Vous ressentirez de nouvelles sensations, et ce, dès la tombée du jour. Comme le Poisson est un être d'instinct, vous serez invités à rêver, à imaginer, à créer une vie plus proche de vos émotions. Vous aurez l'impression d'être plus sensible à ce que vous vivez, mais surtout à ce que vivent les autres. Accueillez, sans jugement, la sensibilité qui vous habite, elle pourrait vous permettre de voir sous un angle nouveau certains problèmes que vous avez à résoudre.





2. Vous serez ouverts au changement.

L'année 2020 a tout chamboulé. La plupart d'entre vous avez réussi à être confortables dans l'inconfort. Si ce n'est pas le cas, la pleine lune en Poisson vous aidera à accepter le changement. Elle survient en pleine saison de la Vierge. Le Poisson et la Vierge sont deux signes reconnus pour leur grande flexibilité et leur ouverture au changement. Leur énergie vous permettra de faire une transition que vous attendiez depuis un moment.





3. Vous aurez envie de rendre service.

Le Poisson est un signe doté d'une générosité sans limites. La Vierge, quant à elle, sait comment faire plaisir à ceux qui l'entourent. Comme l'énergie de ces deux signes circule en ce moment, il y a fort à parier que vous ayez envie de rendre service. Vous vous sentirez vivant lorsque vous aurez redonné.





4. Vous lâcherez prise.

Si, dans les derniers mois, vous avez retenu des émotions ou forcé une situation, la pleine lune en Poisson vous permettra de lâcher prise. C'est tout en douceur que vous pourrez vous libérer de ce qui vous empêche d'exprimer votre plein potentiel.