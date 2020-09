Avec la COVID et les parents en télétravail, bien des enfants ont passé beaucoup de temps devant les écrans ces derniers mois. Dans une situation aussi inhabituelle, c’est bien normal. Toutefois, avec le déconfinement et le retour à la routine, il est souhaitable de revenir à un usage plus modéré des écrans. Souvent plus facile à dire qu’à faire, pas vrai? Isabelle Racicot a rencontré Geneviève Doray, directrice de Naître et grandir, pour nous aider.

