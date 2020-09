3 coups de cœur pour le retour d’Eve-Marie

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

À voir aussi : 3 vins des 3 régions viticoles préférées de Philippe

1- Un fort séduisant sauvignon de l'enivrante vallée de la Loire

Touraine Chenonceaux 2018

La Voûte - Domaine Joël Delaunay

Loire - France

Code : 13900956

Prix : 22 $

Disponibilités : 115 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 4,2 grammes

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : un taboulé de quinoa, une guédille de poulet ou de homard...

Ce réussi sauvignon à l'olfactif invitant et à la bouche gracieuse et élancée, s'avère en grande forme encore cette année! Notes d'agrumes, de gazon fraîchement haché, de pomme verte... Son gustatif est rond, tout en texture, de bon volume et bien garni en fraîcheur, car il possède une acidité vibrante qui le rend rafraîchissant à souhait. Les harmonisations à table seront exquises en sa présence. Très bon dès maintenant, mais également lors des 3 années à venir.

2- Un épatant et savoureux rouge toscan exclusivement fait de sangiovese

Rosso di Montalcino 2018

IL Grappolo

Toscane - Italie

Code : 13629676

Prix : 23,35 $

Disponibilités : 70 bouteilles en ligne et 135 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,9 gramme

Servir à 16-17 degrés Celsius en prenant le temps de l'oxygéner au moins une vingtaine de minutes en carafe.

À déguster avec : une fricassée de volailles ou une tartelette de champignons sauvages.

Achetez un rouge de l'appellation Rosso di Montalcino est souvent une excellente alternative aux plus dispendieux (mais oh combien délicieux) Brunello du Montalcino. En effet, on en retrouve de nombreux entre 20 et 25 $ en magasin et ceux-ci nous offrent souvent beaucoup de plaisir en dégustation. Celui que je salue ici est sans fausse note, glissant, peu tannique, élégant, sensuel et fort plaisant. Dégustez-le ce week-end moyennent un bon «coup de carafe» ou d'ici les 4 à 5 années suivant son achat.

3- Un imbattable rapport qualité/prix/plaisir du Sud de la France

Saint-Chinian 2018

Donnadieu - Les Sentiers de Bagatelle - Simon

Languedoc - France

Code : 642652

Prix : 16,60 $

Disponibilités : 10 bouteilles en ligne et 125 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,5 gramme

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : des plats tournant autour de la tomate, des viandes grillées, des herbes de Provence, des gibiers à plume ou à poil...

Assurément un des meilleurs choix de vin rouge à moins de 17-18 $ que l'on peut retrouver sur notre marché! La dominante de syrah (60 % de la cuvée) dans l'assemblage rend le produit expressif, ouvert, engageant, invitant et tellement «sexy»! La bouche est enveloppante, nette, juteuse et débordante d'un fruité juste, propre et précis. Je m'emporte peut-être un peu, mais ça n'a juste aucun sens que ce rouge ne coûte que 16,60 $... Sautez là-dessus les amis! Vous pourrez l'attendre encore 3 voire 4 ans dans la noirceur et la fraîcheur de votre cachette secrète.