Burger de veau d’Arnaud

Une recette signée Arnaud Marchand.

Pour plus d’informations, visitez : www.chefcookit.com

Temps total : 35 minutes

Portions : 2

Ingrédients

375 g de veau haché maigre Famille Fontaine

2 pains burger

40 g de Fromage La Mamirolle

1 tomate

500 g de pommes de terre

1/2 oignon jaune

1/2 bouquet de thym

180 ml de mélange de sauce (80 ml mayonnaise + 80 ml ketchup + 20 ml moutarde de Dijon)

2,5 ml de poivre





Préparation

Mise en place : Préchauffer le four à 400F. Couper les pommes de terre en frites. Trancher finement l'oignon. Trancher le fromage, la tomate et effeuiller le thym. Ajouter le poivre au goût au mélange de sauce.



Cuire les pommes de terre : Placer les pommes de terre sur une plaque de cuisson recouverte de papier de cuisson. Ajouter un filet d'huile, du sel et du poivre. Cuire au four pendant 20-25 minutes.



Caraméliser les oignons : Pendant ce temps, chauffer un filet d'huile dans une poêle à feu moyen. Ajouter l'oignon et le thym. Caraméliser pendant 20-25 minutes.



Cuire les boulettes : Chauffer un filet d'huile dans une poêle à feu moyen. Saler et poivrer le veau haché puis former 2 galettes de viande. Placer dans la poêle et cuire pendant 5-6 minutes de chaque côté. Ajouter le fromage dessus et faire fondre.