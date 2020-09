Suggestions lecture du 6 septembre 2020

Frédérique Dufort nous partage ses coups de cœur littéraires du moment.

1- Clovis a peur des nuages

Livre pour enfants, leçons de vie, comprendre la différence

Guylaine Guay & Orbie

La Bagnole

Parce qu’il est important d’expliquer la différence et de s’adapter à ces êtres uniques qui préfèrent le soleil aux nuages. Une histoire pour toute la famille qui fera assurément fondre le cœur de tous et qui mettra du soleil dans vos vies.

2- Twilight – Midnight Sun

Suspens romantique, nostalgie

Stephenie Meyer

Hachette

Le roman tant attendu par les fans de la Saga Twilight est enfin disponible en librairie. C’est l’heure de replonger dans l’histoire d’amour d’Edward et Bella, mais du point de vue de celui-ci cette fois. Bonjour la nostalgie et les souvenirs d’adolescence pour ceux qui ont suivi la saga il y a plus de dix ans, déjà!

3- La jeune fille et la nuit

Suspens, dénouement inattendu

Guillaume Musso

Livre de Poche

La plume de Musso vous laissera pantois, subjugué, fasciné, voire horrifié. Ce maître dans l’art des dénouements surprenants vous captivera assurément avec ce thriller psychologique qui vous ramènera à l’époque où une jeune fille est disparue dans la nuit...

4- 3 fois par jour – Un peu plus végé

Livre de recettes

Marilou

Cardinal

On ne parle pas ici d’un simple livre de recettes. Il s’agit d’une galerie de photos à couper le souffle, d’art culinaire et visuel qui vous donnera l’eau à la bouche, tout en vous faisant apprécier la douceur de sa créatrice. C’est doux doux doux, c’est bon bon bon, et c’est beau beau beau. Quoi de mieux?

5- Dictionnaire Larousse 2021 et Robert illustré 2021

Il est temps de mettre à jour notre vocabulaire et notre orthographe grâce à ces deux dictionnaires, publiés en juin 2020.

6- On fait tous des fautes

Comprendre et corriger ses erreurs

Marie-Caroline Braud

Guy Saint-Jean éditeur

Un cahier regroupant les erreurs les plus communes, les pièges qui nous tracassent toujours au moment d’écrire un texte et des exercices pour mettre en pratique nos acquis. Parfait pour aider les enfants... mais aussi les parents! ;)

7- Le Petit Prince est toujours vivant

Croissance personnelle

Christine Michaud & Thomas de Koninck

Edito

Le Petit Prince : un héritage littéraire philosophique sur la quête de soi. Et si celui-ci était encore parmi nous? Quelles questions se poserait-il? Quelles valeurs voudrait-il nous transmettre? Ce livre fait honneur à l’histoire qui a marqué des générations tout en appelant le lecteur «à une réflexion personnelle par le biais de questions profondes et de citations inspirantes, qui sont autant de pistes de réflexion à mettre éventuellement en action pour cheminer, déployer son potentiel et ainsi vivre une existence pleine et heureuse.» (Source : communiqué de presse)