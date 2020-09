Faciliter le retour à la routine

La journée d’un enfant est rythmée par des routines, c’est-à-dire des gestes et des évé-nements qui reviennent chaque jour dans le même ordre et, souvent, à la même heure. Plus son quotidien est prévisible, plus votre enfant se sent en sécurité.

À voir aussi: 27 mini-maisons pour un mode de vie simple

Après une longue pause, comme celle vécue ces derniers mois, le retour à la routine peut être difficile, tant pour les enfants que pour les parents. Marie-Josée nous donne quelques conseils pour un quotidien mieux organisé et pour rentre la routine amusante. L'un de ses trucs? Se laisser aider avec les repas prêts-à-manger livrés à votre domicile WeCook. Pour plus d’informations, visitez repaswecook.ca