Faut-il laisser nos plats tempérer sur le comptoir avant de les mettre au frigo?

Après la cuisson d'un aliment, certains vont laisser leur plat refroidir sur le comptoir durant de longues minutes avant de les réfrigérer, alors que d'autres vont s'empresser de le mettre au froid. Qui détient la vérité?

La question est sur toutes les lèvres (ou presque). Si bien que l'équipe d'En 5 minutes s'est penchée sur la question afin de connaître le nombre de minutes nécessaire avant de mettre un plat chaud au réfrigérateur ou au congélateur.





Selon les journalistes du balado, les explications nous viennent à la fois des traditions familiales et de notre culture. En effet, nous avons tendance à reproduire les gestes posés par nos grands-parents et nos parents. Si notre mère laissait reposer un plat longuement, il y a fort à parier que nous fassions de même.





Ce n'est pas tout, notre influence nous vient aussi de notre culture. Selon la journaliste Myriam Lefebvre, en Amérique, les habitants auraient tendance à ranger très rapidement leur nourriture au frigo, tandis qu’en Europe, où l’électricité coûte plus cher, les habitants attendraient plus longtemps avant de réfrigérer leurs plats.





Qui dit vrai? Il ne faut jamais laisser des aliments refroidir à température ambiante plus de deux heures. Toutefois, si la température ambiante est au-dessus de 32 °C, vous ne devriez jamais le laisser reposer plus d'une heure. Si on laisse un plat patienter trop longuement sur le comptoir, les bactéries pourraient germer à l'intérieur des aliments et vous rendre malade. Les bactéries doublent toutes les 20 minutes.

Toutefois, l'inverse n'est pas mieux. Lorsqu'on place des aliments chauds à l'intérieur du réfrigérateur, celui-ci cherchera à calibrer sa température autour de 4 °C. Plus la température du plat est élevée, plus le réfrigérateur aura besoin de temps pour faire diminuer la température du plat, mais aussi pour revenir à sa température initiale.





Si des aliments très chauds sont placés au réfrigérateur, ils pourraient faire augmenter la température des autres aliments qui se trouvent à l'intérieur et ainsi, diminuer leur durée de conservation. Tout est une question d'équilibre!