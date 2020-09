6 bureaux bien pensés

Nous sommes de plus en plus nombreux à passer au télétravail. Comment créer un espace bien intégré au décor et dans lequel nous serons à l’aise et productifs? Ces six bureaux associant style et e cacité sont autant de pistes à suivre.

1. Lumineux

Robin Stubbert

Pile dans la tendance, ce petit bureau a été aménagé près d’une grande fenêtre, dans le coin d’une chambre. Pour en faire un lieu raffiné et enveloppant, on a pris soin de choisir chaque accessoire, chaque texture — panier tressé, lampe en métal doré, jeté en fausse fourrure, boîtes, etc. — de façon qu’ils s’insèrent parfaitement dans le décor d’ensemble.

On aime les étagères décentrées qu’équilibre le trio de photos encadrées.

2. Tout bois

Phil Crozier

Les murs ont été couverts d’un placage de la même couleur que celui de la bibliothèque, créant une atmosphère sérieuse mais chaleureuse. Les rangements sur mesure ont été fabriqués dans la même essence de bois blond que le plancher, assurant au décor une grande cohérence.

Le noir de la quincaillerie et du luminaire apporte une touche actuelle, et la base en laiton du fauteuil de bureau, une touche glamour.

3. Tapissé

Ashley Capp

Un papier peint à motif botanique monochrome qui recouvre le haut des murs, des boiseries blanches, des accessoires en noir et blanc: voilà de quoi bien délimiter l’espace travail tout en établissant sa personnalité déco à l’aspect soigné. En coin, un fauteuil rembourré et son repose-pied où il fait bon s’installer à l’heure de la pause.

Pour faire un contraste et ajouter de la chaleur, on a choisi un élégant meuble à tiroirs en bois laissé au naturel.

4. Au mur

Living4Media

Minimaliste et discret, parfait pour un espace restreint, ce bureau est composé d’une structure laquée noire qui circonscrit e cacement la zone, à laquelle se greffent la surface de travail et les étagères aériennes. On a préféré une chaise ajourée au fauteuil de bureau classique pour une intégration tout en douceur.

Les objets design et l’absence de fils disgracieux contribuent à camper l’esthétique contemporaine.

5. Partagé

Gap Interiors

Le manque de place peut nous obliger à partager le bureau avec un autre membre de la famille. Si cette cohabitation est occasionnelle, un grand plan de travail et des rangements bien organisés su ront à maintenir l’ordre et la bonne entente.

Parmi les idées à piquer dans cet aménagement: le meuble central qui sépare les deux espaces, la surface de travail en porte-à-faux qui libère le sol, et la combinaison de rangements fermés et d’étagères où tout trouve sa place.

6. Encastré

Living4Media

Un garde-robe peu utilisé peut être transformé en bureau. Pour un look impeccable, on fait couper le plan de travail aux dimensions exactes du renfoncement et on y installe une prise électrique afin d’éviter de faire courir les fils au sol. Quelques étagères fournissent le rangement nécessaire.

Quant au mur du fond, on peut y poser un babillard, un calendrier géant, etc. Ici, on a retiré les portes de la penderie, mais si la pièce a plus d’une vocation, il vaut mieux les conserver pour dissimuler le bureau vite fait après le boulot.