Affronter l'inconnu, un nouveau documentaire de Club illico

La journaliste et coréalisatrice Marie-Christine Noël et le vidéaste et coréalisateur Manu Chataigner, du Bureau d’enquête, ont documenté avec minutie la crise sanitaire de la COVID-19 au Québec depuis ses débuts. Le documentaire Affronter l'inconnu, disponible dès aujourd'hui sur le Club illico, récapitule les événements des derniers mois avec justesse et sensibilité, tout en exposant le quotidien de ceux qu'on appellera les «Anges gardiens».

