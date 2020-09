Cet automne, on pourra le retrouver dans deux projets très attendus! La suite de la huitième saison de la Voix et la nouvelle émission Bijoux de famille, qui va offrir des numéros drôles et touchants en lien avec la famille. On jase avec Charles Lafortune de ces deux émissions ainsi que de ses plus beaux moments de l'été.

