Quand les vins nous font voyager...

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Un irrésistible blanc méditerranéen de la splendide Corse

Île de Beauté 2019

Terra Santa - Caves d'Aléria

Corse - France

Code : 14017680

Prix : 17,60 $

Disponibilités : 10 bouteilles en ligne et 150 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,4 gramme

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : des poissons blancs grillés arrosés d'un «splash» de jus de citron, une salade de crevettes nordiques...

On retrouve le très ancien cépage vermentino (la rolle en Provence) à 70 % dans cette cuvée et le tout est complété par l'international chardonnay. Ça en résulte d'un produit aux parfums immédiats rappelant les fruits exotiques et les fleurs blanches. En bouche, c'est frais, bien sec, de belle vigueur et séduisant au possible. Dévissez-lui la capsule au courant des 12 à 18 mois à venir pour éviter les déceptions.

2- Une enivrante virée dans le nord du Portugal

Dão Reserva 2014

Encruzado - Fonte de Gonçalvinho

Beiras - Portugal

Code : 14400321

Prix : 17,95 $

Disponibilités : 80 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,3 gramme

Servir à 11-12 degrés Celsius

À déguster avec : un assortiment de fromage québécois, des plats en pâte feuilletée, un croque-monsieur jambon-fromage...

Quel coup de coeur que ce blanc portugais exclusivement fait d'encruzado! Il aurait couté 3-4 $ de plus et je l'aurais quand même présenté dans ce segment tellement il est réussi! Émanations de miel, de citronnelle, de poire chaude... Sa texture est sphérique, enveloppante, caressante et son généreux volume gustatif vous fera effectuer de brillantes unions mets-vins à table. Sautez là-dessus les amis et ne faites surtout pas l'erreur de le servir trop froid! Il a peut-être 6 ans, mais il tiendra encore aisément 3 à 4 bonnes années en cave.

3- Un rouge qui vous fera effectuer une romantique balade près de Vérone et de Venise

Valpolicella 2019

Morandina - Prà

Vénétie - Italie

Code : 12131964

Prix : 24,20 $

Disponibilités : 6 bouteilles en ligne et 115 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 4,2 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : un plateau de saucisses, des terrines de petits gibiers...

Vous aimez les glissants pinot noir de climat frais ou les juteux gamay du Beaujolais? Ne manquez pas ce rouge italien fringant et désaltérant à souhait de la famille Prà! Un «Valpo» qui va quelque peu à contre-sens de ce que cette région nous a habitué jusqu'à présent. C'est peu tannique, fin, souple, élégant et grandement sensuel. Il aura toute sa place «bien collé» dans le canapé en fin de soirée... Un autre 4 ou 5 ans de conservation? Tout à fait!

4- Un voyage en terroir sud-américain qui saura combler les amoureux de grillades sur le barbecue

Assemblage 2014

Kenos - Villaseñor

Vallée de Cachapoal - Chili

Code : 13551362

Prix : 20,45 $

Disponibilités : 20 bouteilles en ligne et 130 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,2 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : une bavette de boeuf, des côtes levées BBQ à la bière noire...

Les amateurs de rouges gourmands, généreux et tout d'un bloc ayant des saveurs intenses et affirmées succomberont assurément à cette quille chilienne! Le gaillard par excellence pour les viandes marinées et bien assaisonnées d'épices qui seront cuites sur la grille de votre barbecue! Comme il a déjà 5 ans, je vous conseille de tirer son liège au courant des 3 à 4 prochaines années.