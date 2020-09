Tarte aux tomates confites et oignons doux, basilic et Asiago

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Portions : 4-6

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 45-55 minutes

Temps de repos : 5 minutes

Ingrédients

Tomates

6 tomates italiennes du Québec (Roma)

Sel et poivre

1 c. à table (15ml) de sucre fin

4 branches de thym

1 gousse d’ail hachée

2 c. à table d’huile d’olive

Oignons confits

3 (5 tasses) oignons moyens jaunes ciselés

1⁄4 tasse (60 ml) d’huile d’olive

1 feuille de laurier

Sel et poivre

Tarte

1 fond de tarte salé 9 pouces précuit

Garniture

1⁄4 tasse (60ml) de copeaux de fromage Asiago

6 à 8 feuilles de basilic frais

Méthode

Préchauffer le four à 300F (150C) et tapisser une plaque de papier parchemin.

Dans un grand chaudron, faire bouillir 6 litres d’eau salée. À l’aide d’un couteau, taillader un X sur la pointe de la tomate et y retirer le petit pédoncule. Préparer aussitôt un récipient avec de l’eau glacée pour arrêter la cuisson des tomates. Plongez donc les tomates dans l’eau bouillante pour 25 à 40 secondes ou jusqu’à ce que l’on voie la peau commencer à se détacher de celles-ci. Les retirer aussitôt et les plonger dans l’eau glacée pour arrêter la cuisson (cette opération s’appelle «monder» les tomates).

Retirer la peau des tomates et les couper en deux pour les épépiner. Conserver le tout pour un futur bouillon de légumes. Ensuite, dans un grand bol, mélanger les tomates avec le thym frais effeuillé, l’ail, l’huile d’olive, le sel, le poivre et le sucre. Les disposer face coupée vers le bas sur la plaque de cuisson et enfourner pour 45 à 55 minutes. Retirer ensuite du four et laisser tempérer 5 minutes.

Pour les oignons caramélisés, dans un chaudron, chauffer à feu doux l’huile d’olive et la feuille de laurier une trentaine de secondes pour parfumer celle-ci. Ajouter ensuite les oignons et laisser compoter pendant 25 à 30 minutes tout en brassant de temps à autre. Assaisonner de sel et de poivre et réserver pour le montage.

Pour le montage de la tarte, disposer les oignons au fond de la tarte et les tomates confites sur le dessus de celle-ci. Ajouter des copeaux de fromage asiago et enfourner à nouveau pour 10 minutes à 350F (180C). Finaliser avec quelques feuilles de basilic avant de servir.