Gino Chouinard nous dévoile son tatouage pour la première fois lors d'une chronique de Gregory Charles

Dans le cadre de la chronique « C'est le temps de... se faire tatouer! », présenté ce mardi par Gregory Charles, notre animateur en a profité pour nous dévoiler un secret bien gardé!

Il y a un moment déjà que Gregory Charles pense à avoir un « matching tattoo » avec celle qui fait battre son coeur. Pour souligner leur dixième anniversaire de mariage, qui aura lieu au début du mois d'octobre, le musicien souhaite que lui et son épouse se fassent tatouer des paroles symboliques d'une chanson.





« Quand on s'est marié, on a inscrit des paroles de chansons à l'intérieur de nos bagues. Elle a le début du refrain, alors que moi, j'ai la fin. Il s'agit de la chanson In My Life des Beatles », raconte le principal intéressé.





Gregory Charles aimerait pouvoir immortaliser ces paroles dans son dos. Toutefois, ce n'est pas chose faite : il devra convaincre sa douce moitié de participer à ce projet qui lui tient à coeur.





« La vérité, c'est que je ne pense pas pouvoir réussi à la convaincre avant notre anniversaire de mariage [...]. Je ne suis pas sûr que d'en parler à la télé, avec toi, ça aide à mon argumentaire », rigole-t-il.





C'est à la toute fin de la chronique que Gino Chouinard en a profité pour dévoiler son tatouage, qu'il a réalisé lors son quarantième anniversaire. Sur son avant-bras droit, on peut lire « SALUT BONJOUR ». Si le premier tatouage est le plus réfléchi de tous, tout porte à croire que celui-ci est rempli de sens.