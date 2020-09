11 activités pour augmenter sa dépense énergétique à la maison

Vous redoutez les centres d'entraînement? Pas de soucis. Certaines activités ne demandent (presque) pas d'effort et, pourtant, elles réussissent à augmenter notre dépense énergétique quotidienne.

VOICI 11 ACTIVITÉS À FAIRE À LA MAISON :

1. Remplacez la chaise de travail par un ballon d'entraînement.

Pour garder l'équilibre sur le ballon, vous devrez activer vos jambes et vos abdominaux.

2. Buvez beaucoup d'eau.

La déshydratation peut causer un manque de concentration, de la fatigue, en plus de ralentir le métabolisme.

3. Mangez un bon petit déjeuner.

Votre métabolisme tournera au ralenti toute la journée si vous omettez le petit déjeuner.

4. Prenez les escaliers.

Ce truc tout simple vous permettra de bouger. Tant mieux si vous habitez au vingtième étage!

5. Jouez d'un instrument de musique.

Le simple fait de se concentrer sur une nouvelle tâche demande de l'énergie.

6. Faites l'amour.

Cette activité est non seulement bonne pour votre couple, mais elle l'est aussi pour votre métabolisme.

7. Promenez le chien.

Plutôt que de laisser le chien s'activer dans la cour arrière, sortez vous amuser avec lui.

8. Travaillez debout.

Si vous le pouvez, prenez vos appels debout plutôt qu'assis.

9. Ajoutez une tâche ménagère à votre liste.

Si l'envie vous prend de vous assoir sur le divan, faites une heure de jardinage ou sortez laver la voiture.

10. Faites des étirements.

En plus de vous rendre plus fort et plus flexible, les étirements vous permettront d'augmenter votre métabolisme.

11. Jouez avec un enfant

Il s'agit probablement de l'activité qui vous fera le plus bouger de cette liste!