C'est le temps de... Réutiliser son café! S’inspirant des nombreux trucs et astuces qu’on retrouve sur internet, Jean-Michel Anctil nous propose de revaloriser et réutiliser un produit qu’on a souvent sous la main: le marc de café. Les applications sont nombreuses et... surprenantes! Il a également relevé un défi lancé par Jean-François Baril en intégrant les mots «Citrouille épicée» à sa chronique. Ça a piqué votre curiosité? Pour plus d’informations, visitez internationaldelight.ca

À voir aussi: C'est bon à savoir - International Delight