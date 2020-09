Voici 5 changements que vous pourriez vivre durant la Nouvelle lune en Vierge

Les Nouvelles lunes provoquent des changements, parfois à peine perceptibles, dans notre façon de concevoir le monde qui nous entoure. Celle du jeudi 17 septembre pourrait nous bousculer... pour le mieux!





Si l'énergie de la Nouvelle lune du mois d'août nous a donné la confiance nécessaire pour passer à l'action, celle du mois de septembre nous donnera la sagesse et le raisonnement nécessaires pour agir. Ce changement lunaire risque toutefois d'être perturbé par la rétrograde en Mars, qui sévit jusqu'au 13 novembre 2020.





Voici 5 changements que vous pourriez remarquer :



1. Vous aurez besoin de faire le ménage.

Au sens propre, tout comme au sens figuré, vous aurez besoin de faire le ménage. Lancez-vous! L'énergie de la Vierge nous poussera à ordonner vos projets, vos idées, vos rendez-vous. L'organisation vous permettra d'ailleurs d'esquiver certaines répercussions de la rétrograde.





2. Vous serez plus structuré.

Durant le dernier mois, vous n'avez peut-être pas eu le temps de vous arrêter pour réfléchir, tellement vous étiez occupés, voire tourmentés, par vos pensées. Or, l'énergie de la Vierge vous permettra d'être plus structuré et pragmatique. Votre routine sera nettement plus efficace que le mois précédent!





3. Vous serez plus objectif.

Si vous faites face à une situation qui vous perturbe, il se pourrait que la Nouvelle lune vous permette de la voir sous un angle nouveau. Plutôt que de vous laisser envahir par vos sentiments, vous pourriez être amené à trouver une solution plus objective.





4. Vous vous sentirez plus agités.

Si la Nouvelle lune en Vierge risque de vous offrir des opportunités nouvelles, la rétrograde en Mars risque de vous rendre tendu et frustré. Vous aurez peut-être l'impression que vos projets n'avancent pas assez vite. Il faudra faire preuve de patience et d'indulgence.





5. Vous aurez envie de laisser aller certaines choses.

Certains aspects de vos vies méritent d'être classés. C'est ce que vous apprennent les Nouvelles lunes, qui vous aident à laisser aller ce qui ne vous sert plus pour mieux avancer.