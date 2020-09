5 astuces pour une maison mieux organisée

L’art de l’organisation est plus populaire que jamais depuis que Marie Kondo nous a expliqué comment désencombrer et bien organiser nos maisons dans la série Netflix L’ordre des choses.

• À lire aussi: 7 astuces pour aménager une chambre au sous-sol

• À lire aussi: Comment adopter l’art du Feng Shui dans la maison

Comme la tendance est loin de s’essouffler, c’est au tour des spécialistes de l’organisation Joanna et Clea de l‘entreprise The Home Edit de partager leurs astuces dans une série également diffusée sur Netflix et intitulée Chaque chose à sa place.

Si vous adorez faire de l’ordre dans votre maison ou si vous avez tout simplement besoin de le faire car vos pièces sont hors de contrôle, voici quelques astuces que Joanna et Clea partagent tout au long de la série :

1. Définir ses besoins avant de bouger quoi que ce soit

Avant même de sortir vos vêtements de votre garde-robe ou de vider votre garde-manger, vous devez définir vos besoins. Est-ce que c’est de rendre l’espace plus aéré, plus multifonctionnel, ou encore en fonction d’une certaine routine que vous avez? Vous devez fixer un but à votre projet de réorganisation. Par exemple, si vous êtes du genre à changer de sac à main fréquemment, vous allez vouloir prévoir un espace ou une boite dans votre garde-robe ou votre entrée où vous pourrez déposer ce qui se trouve dans votre sac lorsque vous arrivez à la maison.

2. Avoir des accessoires de rangement (de préférence transparents)

Pour optimiser l’espace que vous avez, il est primordial de ranger vos différents items dans des boites ou des accessoires spécialement faits pour l’organisation. Ces accessoires doivent idéalement être transparents car la théorie des deux spécialistes que l’on peut voir en action dans l’émission Chaque chose à sa place est que les gens sont plus enclins à utiliser les items qui sont visibles. Si vous rangez vos foulards dans une boite non transparente que vous déposez ensuite sur la dernière étagère du garde-robe d’entrée, les chances que vous les oubliez là sont bien grandes.

3. Identifier les boites et récipients

Une fois que tout est bien rangé dans des boites ou récipients, il faut identifier le tout. Cette étape est spécialement importante lorsque vous organisez votre garde-manger et que vous utilisez des récipients pour vos aliments afin que tout soit le plus uniforme possible. Il est aussi important d’identifier les boites dans lesquelles vous aurez rangé différents items comme des factures, des objets de valeur sentimentale, le linge de bébé selon les âges, etc. De cette façon vous aurez accès à ce qui se trouve dans la boite en un seul coup d’œil ce qui vous évitera de tout ouvrir pour trouver le bon emplacement.

4. Ne pas avoir peur d’y aller par la méthode essai-erreur

Clea et Joanna sont des professionnels de l’organisation mais même elles utilisent pratiquement toujours la méthode essai-erreur quand vient de temps de mettre de l’ordre dans une pièce. C’est pourquoi il faut s’armer de patience avant de commencer le projet et ne pas avoir peur de changer d’idée en cours de route et de dévier du plan initial si ce dernier ne tient plus la route. Justement, pour éviter de perdre trop de temps et d’argent, optez pour les étagères ajustables que vous pourrez changer de niveau ou d’emplacement au fur et à mesure que vous organisez votre pièce.

5. Organiser les items par catégories

C’est une astuce qui peut sembler évidente mais plusieurs personnes ne prennent pas la peine de le faire malheureusement. Lorsque vous commencez par vider l’espace que vous souhaitez organiser, trier les items par catégories. Ces dernières vont donc se créer naturellement et vous pouvez ensuite penser à votre plan de match selon ce qui se trouve devant vous. N’oubliez pas aussi de faire un tri au fur et à mesure que vous videz.

Bonne organisation!