6 conseils pour décorer une chambre d'enfant

On souhaite faire de la chambre de nos enfants un espace sympathique et fonctionnel. Trucs et astuces pour un décor tout beau et prêt à évoluer en même temps que les petits, du mobilier aux accessoires déco.

Avant de commencer à magasiner, on détermine les zones d’activité à créer dans la chambre et on évalue les besoins en rangement, conseille la designer Lucie Pitt: «Faites une liste des activités (devoirs, jeux, bricolage, etc.) et définissez le type et la quantité de lieux d’entreposage qui seront nécessaires pour ranger leurs vêtements, leurs jouets, leurs livres et leur équipement sportif.»

1. Choisir les couleurs avec soin

Crate & Barrel Kids

Il ne faut pas hésiter à utiliser les teintes vibrantes et les motifs afin de créer un décor dont l’enfant gardera des souvenirs mémorables, pense Lisa Cohen, de la boutique PinkieBlue: «Actuellement, la tendance est aux décors contemporains avec des motifs géométriques sages comme les rayures; mais les parents se cantonnent au gris, au blanc et au noir... Je trouve ça dommage pour les enfants, qui sont, pour la plupart, davantage attirés par les couleurs. Si on ne se permet pas de fantaisie dans une chambre de bébé ou d’enfant, où le fera-t-on?»

Même si on opte pour des teintes sobres, rien ne nous empêche de les combiner avec des couleurs joyeuses comme l’orangé, le rose, le vert ou le turquoise.

2. Faire participer notre enfant

Gaultier Studio

Un jeune enfant (de 4 à 7 ans) n’est pas en mesure d’opter pour un papier peint et d’harmoniser les couleurs. L’idéal est de tenir compte de ses goûts en lui demandant de choisir un élément-vedette qui donnera sa personnalité à la chambre, suggère Lucie Pitt: «Une affiche, un couvre-lit, une collection de poupées ou d’images de joueurs de hockey, par exemple, dont on fera le thème de la chambre.

Il servira de point focal de la déco à partir duquel on choisira les couleurs, les tissus et les accessoires.» Et les nuances de peinture? «On les sélectionne à la toute fin», indique Lisa Cohen.

3. Faire des compromis sur la thématique

Gaultier Studio

Notre enfant rêve d’une chambre Batman? On lui propose un compromis: on lui achète quelques accessoires ornés de son personnage favori, mais en s’assurant qu’il sera facile de les changer avec le temps. Quand ils sont à l’aube de l’adolescence, on peut laisser nos jeunes prendre une part plus active dans l’élaboration de la thématique, tout en respectant les limites de notre budget.

4. Installez des rangements appropriés

Gaultier Studio

Selon leur âge, il est judicieux de faire participer les enfants à l’organisation de leurs jouets et de leurs vêtements, dit Lucie Pitt: «Installez des rangements accessibles et modulables pour favoriser leur collaboration.»

5. Bien choisir le mobilier

Structube

Le mobilier pour enfants constitue une dépense importante. Pour s’assurer de leur durabilité, on privilégie les meubles évolutifs de qualité, les lignes simples et les matériaux pouvant être repeints (bois, métal, etc.).

Les principaux éléments de la chambre comme le lit, les rangements et les luminaires doivent être robustes. Rien ne nous empêche d’utiliser des meubles de famille ou des trouvailles de brocantes. Il faut cependant être très vigilant si on acquiert des meubles d’occasion. «Ils doivent respecter les normes de sécurité actuelles», précise Lisa Cohen.

Enfin, si on ne fait pas appel à un designer, le mieux est de dessiner un plan de la chambre à l’échelle pour éviter d’encombrer la pièce, souvent petite, d’une grande quantité de meubles ou bien de meubles trop gros.

6. On s'éclate dans la déco

Ikea

Il y a une foule d’éléments déco accessibles qui rendront leur univers magique. À commencer par tout ce qu’on peut poser sur les murs: murales, adhésifs décoratifs, motifs géométriques de couleurs contrastantes, tableau noir, papier peint, rassemblement de dessins encadrés...

D’autres articles qui emballent les enfants: une guirlande lumineuse, un tipi, un castelet, une table pour jouer au Lego ou un coin bricolage attractif.