PIZZA AU FROMAGE ET SUCRE D'ÉRABLE

Portions : 4 – Préparation : 15 minutes – Cuisson : 5 à 10 minutes

Ingrédients

1 boule de pâte à pizza

250 ml (1 tasse) mozzarella, râpé

250 ml (1 tasse) cheddar, râpé

1⁄2 rouleau de Paillot de chèvre, en rondelles

125 ml (1/2 tasse) fromage bleu, en éclats

4 figues, taillées en quart

500 ml (2 tasses) roquette

60 ml (4 c. à table) huile d’olive

30 ml (2 c. à table) vinaigre de vin rouge

60 ml (4 c. à table) sucre d’érable

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre et une pierre à pizza si possible, au maximum.

ÉTAPE 2

Divisez la boule de pâte en deux et les étaler assez minces.

ÉTAPE 3

Sur chaque pâte à pizza, répartir la mozzarella, le cheddar, les rondelles de fromage de chèvre, les éclats de fromage bleu, les figues et laissez cuire au four 5 à 10 minutes (selon si vous utilisez une pierre à pizza ou non).

ÉTAPE 4

Dans un bol mélangez la roquette, l’huile d’olive, le vinaigre, du sel, du poivre. Vérifiez l’assaisonnement.

ÉTAPE 5

Sur chaque pizza, saupoudrez le sucre d’érable, répartir la roquette assaisonnée et servir chaud.