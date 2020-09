Sabrina Cournoyer nous partage une grande déclaration d'amour

C'est au début de l'année 2020 que Sabrina Cournoyer nous confiait son grand secret : elle était amoureuse.

Depuis, notre chroniqueuse aux arts et spectacles s'est ouverte sur sa relation. Elle nous a partagé des images son voyage au Nicaragua, mais aussi des petits moments de son quotidien.

Les amoureux semblent filer le parfait bonheur, surtout si on se fie à la dernière publication Instagram de Sabrina Cournoyer. C'est à travers un long texte qu'elle nous partage la touchante déclaration d'amour qu'elle a écrit pour son amoureux, François.

Voici le texte qu'elle a partagé :

« Pourquoi on attend toujours une journée spéciale pour dire des belles choses? Un anniversaire, une promotion, une date marquante.

Aujourd’hui, comme pas mal chaque jour (même les moins l’fun), j’ai de la gratitude plein le coeur, juste de même.

Je nous aime, toi et moi, mon amoureux.

J’aime notre capacité à grandir ensemble.

À se parler des choses pas faciles.

À s’écouter.

Se respecter.

À ne pas s’abandonner.

À travailler un peu plus fort sur nous.

À s’adapter, l’un à l’autre.

À changer, évoluer dans la même direction.



J’aime nos projets communs.

J’aime regarder vers l’avenir, mais aussi (et surtout) savourer le moment présent, avec toi.

J’aime l’équipe qu’on forme.

J’aime me sentir plus forte, à tes côtés.

Chaque jour, tu enlèves du poids sur mes p’tites épaules et des peurs dans mon p’tit bagage.



J’avais le goût d’écrire tout ca aujourd’hui, juste comme ca, gratisss, sans raison particulière parce qu’on n’a pas toujours besoin d’une raison particulière pour dire des belles choses qui viennent du fond du coeur.



Un p’tit mardi le coeur bien plein de gratitude de t’avoir à mes côtés @frankidom

T’es un humain merveilleux, sensible et magique.

Je t’aime. »

Autre preuve que le couple file le parfait bonheur : Sabrina et son copain accueilleront un nouveau membre dans la famille. Un petit bulldog français, nommé Henri, arrivera dans leur vie le 23 septembre prochain.