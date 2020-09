Essayez cette excellente recette d'Onglet de bœuf au beurre d'érable et raifort concoctée par Jonathan Garnier et présentée par SB cuisine Zeste. Pour plus d’informations, visitez erableduquebec.ca.

ONGLET DE BŒUF AU BEURRE D’ÉRABLE ET RAIFORT

Portions : 4 – Préparation : 15 minutes – Cuisson : 15 à 20 minutes (ou 8 minutes pour les bavettes)

Ingrédients

500 gr (17 oz) onglet de bœuf du Québec ou 4 bavettes

45 ml (3 c. à table) beurre d’érable du Québec

30 ml (2 c. à table) sauce soja

2 gousses d’ail, hachées

30 ml (2 c. à table) raifort

60 ml (4 c. à table) beurre

Sel et poivre au goût

Les carottes rôties

12 à 16 carottes multicolores, coupées en deux

60 ml (4 c. à table) vinaigre balsamique blanc

15 ml (1 c. à table) mélange d’herbes de Provence

90 ml (6 c à table) huile d’olive

2 gousses d’ail, hachées

90 ml (6 c à table) ciboulette, ciselée fin

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffer le four, la grille au centre à 218 °C (425 °F).

ÉTAPE 2

Saler et poivrer la viande.

ÉTAPE 3

Dans un bol, mélanger le beurre d’érable, la sauce soja, l’ail et le raifort.

ÉTAPE 4

Dans une poêle chaude, faire saisir la viande dans le beurre fondu, 2 minutes de chaque côté.

ÉTAPE 5

Sur une plaque allant au four, déposer et badigeonner la pièce de viande, du mélange de beurre d’érable préparé et laisser cuire au four, 12 à 20 minutes, selon la cuisson désirée.

ÉTAPE 6

Envelopper de papier d’aluminium et laisser reposer la viande, 5 minutes.

ÉTAPE 7

Entre temps, dans un bol, mélanger les carottes, le vinaigre balsamique, les herbes de Provence, l’huile d’olive, l’ail, du sel et du poivre.

ÉTAPE 8

Sur une plaque allant au four, répartir les carottes et laisser cuire au four, 8 minutes.

ÉTAPE 9

Répartir sur les carottes, la ciboulette ciselée.

ÉTAPE 10

Servir l’onglet, accompagné des carottes rôties et du féculant de votre choix.

Nb : Pour l’option bavette, saisir 2 minutes de chaque côté et laisser cuire au four 5 à 8 minutes.