4 astuces pour préparer son terrain à l’hiver

Les chaudes journées d’été sont définitivement derrière nous. Le premier gel au sol a déjà eu lieu dans la plupart des villes du Québec.

• À lire aussi: 13 choses à faire pour préparer votre maison à l’hiver

Ça veut dire qu’on doit commencer à penser à ranger les meubles patio, faire un ménage dans la plate-bande et le jardin, mais aussi préparer le terrain à l’hiver.

Si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, voici quelques astuces qui pourront vous aider dans le processus :

1. Taillez les arbres et buissons

Chaque automne, il est important de faire le tour des arbres et buissons afin de leur offrir une petite «coupe de cheveux». Vous voudrez tailler les branches qui sont mortes ou qui sont dans une drôle de position par rapport à votre maison. Le but ici est d’éviter que les branches glacées ne tombent sur votre maison ou les installations dans votre cour pendant l’hiver. Si le projet est trop gros, faites appel à un professionnel.

Unsplash

2. Continuer de tondre le gazon

Si vous avez déjà remisé votre tondeuse, sortez-là pour une toute dernière tonte. Plusieurs ont tendance à laisser le gazon pousser à la fin de l’été et ne pas le tondre avant l’hiver. Or, un gazon long risque d’attirer les mulots qui eux peuvent endommager votre pelouse. Aussi, lorsque le gazon est court, le soleil a plus de facilité à se rendre à la racine ce qui empêche la pelouse de devenir brune. Ça évite aussi que les feuilles qui tombent restent prises dans le gazon. Bref offrez une dernière bonne tonte à votre pelouse juste avant la première neige afin qu’elle soit le plus en santé possible pour traverser l’hiver.

Unsplash

3. Réduire ses feuilles en miettes

Cette astuce plaira à plusieurs car elle permet d’éviter de ramasser les feuilles mortes et se «barrer» le dos chaque fois. En effet, au lieu de racler et ramasser les feuilles, déchiquetez-les à la tondeuse. Les feuilles broyées vont servir à nourrir le sol. Il en va de soi pour les rognures de gazon. Laissez-les toujours au sol! C’est ce qu’on appelle de l’herbicyclage et c’est très bénéfique pour un gazon.

Unsplash

4. Aérer le gazon

Logiquement, il vaut aider le sol à s’aérer afin que l’oxygène, les nutriments et l’eau pénètrent bien. Il existe des sangles pour souliers très peu dispendieuses pour réaliser cette étape de la façon la plus simple possible : en marchant!

Bonne préparation!