Boulettes de dinde glacées au gingembre et soja, brocolis au sésame et riz jasmin

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Portions : 4

Temps de préparation : 10 à 15 minutes

Temps cuisson : 15 à 20 minutes

Ingrédients

Boulettes

454 g (1 livre) de dinde hachée

2 cuil. à table (30ml) de gingembre haché

1 cuil. à table (15ml) d’ail haché

1⁄4 tasse (60ml) de coriandre ciselée

1 lime (jus et zeste)

1c. à thé (5ml) d’huile de sésame

1 œuf moyen

3⁄4 tasse (80ml) de chapelure panko

Laque

1⁄4 tasse de sauce soja

1⁄2 tasse (60 ml) de bouillon de volaille

1⁄2 tasse (60 ml) de cassonade

1 cuil. à table (15 ml) de gingembre haché

3 cuil. à table (45 ml) vinaigre de riz

1 piment (au goût : chili, thaï, etc...)

Brocolis

1 pied de brocolis détaillé en fleurettes

1 cuil. à table (15 ml) d’huile de sésame

2 cuil. à table (30 ml) de graines de sésame noires et blanches

1 gousse d’ail en chemise

2 cuil. à table (30 ml) de sauce soja

2.cuil. à table (30 ml) d’eau

Garniture

4 tasses (1 litre) de riz jasmin cuit

Kimchi au goût

Feuilles de coriandre fraîche

Préparation

Préchauffer le four à 400F (200C). Tapisser ensuite une plaque de cuisson d’un papier parchemin.

Dans un grand bol, combiner tous les ingrédients pour les boulettes et bien mélanger.

Assaisonner de sel et ensuite, former des boulettes de 5-7cm. Il est préférable de faire une mini boulette et de la cuire au micro-onde pour pouvoir rectifier l’assaisonnement.

Les disposer sur la plaque et enfourner de 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce que les boulettes soient bien cuites et légèrement caramélisées. Réserver ensuite au chaud.

Pendant la cuisson des boulettes, dans une poêle, combiner tous les ingrédients de la laque et amener à ébullition. Laisser réduire au 1/3 pour avoir une belle consistance sirupeuse. Ensuite, y ajouter les boulettes cuites et bien les laquer.

Pour les brocolis, dans un wok, chauffer l’huile de sésame avec la gousse d’ail en chemise pour parfumer celle-ci. Y ajouter les fleurettes de brocolis et faire rôti 1 minute. Ensuite, déglacer avec le mélange soja-eau et laisser cuire 1 minute supplémentaire. Ajouter les graines de sésame, retirer la gousse d’ail et servir aussitôt.

Faire le montage de votre assiette en disposant une portion de riz au fond d’un bol, y ajouter les brocolis au sésame puis terminer avec les boulettes laquées sur le tout.

Pour la décoration, disposer de fines tranches de piments forts, des feuilles de coriandre fraîche et si vous aimez, un peu de kimchi pour finir.