Saveurs sud-africaines, chiliennes et italiennes en 3 couleurs

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Un blanc sud-africain aussi parfumé que caressant

Chenin Blanc 2019

Lubanzi - Cape Venture

Afrique du Sud

Code : 13984539

Prix : 18,35 $

Disponibilités : 100 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,4 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : une fondue au fromage, du poulet frit ou des produits en pâte feuilletés...

Ce sphérique et glissant chenin de l'hémisphère sud est fort charmant. De délicats parfums de cire chaude rappelant la bougie, la citronnelle ainsi que le miel de trèfle sont présents. Le gustatif, qui est enveloppant et de très bon volume, vous fera effectuer de multiples harmonisations avec les mets à table. Ça se déguste bien dès maintenant et ça tiendra en cave encore 2 ou 3 ans sans problème.

2- Un rosé chilien frais, plaisant, facile et sans sucre

Rosé Reserva 2019

Las Mulas - Miguel Torres

Vallée Centrale - Chili

Code : 14396801

Prix : 15,95 $

Disponibilités : 70 bouteilles en ligne et 170 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,5 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : des plats à partager tournant autour de la tomate, des saucissons, des légumes croquants...

Sans se prendre pour un «grand rosé» provençal, ce produit sud-américain n'a rien à envier à aucun autre flacon de la même catégorie de prix. Il est issu d'une culture biologique, il n'est aucunement sucré et rien ne cloche pour seulement une quinzaine de dollars. Buvez la bouteille au courant de la prochaine année pour pleinement en profiter.

3- Un rouge sicilien aussi généreux que savoureux

Terre Siciliane 2016

Perricone - Caruso & Minini

Sicile - Italie

Code : 13862179

Prix : 17,35 $

Disponibilités : 12 bouteilles en ligne et 100 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 6 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : du magret de canard, du bison, une entrecôte ou un faux-filet de boeuf...

Mettez la main sur ce peu connu, différent et fort plaisant vin fait du très rare cépage indigène sicilien, le perricone. Il offre ici un rouge assez foncé aux reflets violacés. D'intenses parfums de baies sauvages et de fruits bien mûrs sont au rendez-vous. La bouche est racoleuse, énergique et à cent lieux d'être pâteuse ou lassante. Servez-le frais et il vous le rendra bien. Comme la bouteille a déjà 4 ans, je vous conseille de tirer son bouchon au courant des 2 à 3 années suivant son achat.