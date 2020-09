Essayez cette succulente recette de Saumon à l'érable du Québec style teriyaki concoctée par Jonathan Garnier et présentée par SB cuisine Zeste. Pour plus d’informations, visitez erableduquebec.ca.

SAUMON À L’ÉRABLE DU QUÉBEC STYLE TERIYAKI

Portions : 4 – Préparation : 10 minutes – Cuisson : 20 minutes

À voir aussi: Boulettes de dinde glacées au gingembre

Ingrédients

250 ml (1 tasse) échalote, émincée

60 ml (4 c. à table) huile de sésame

2 gousses d’ail, hachées

45 ml (3 c. à table) gingembre, râpé

125 ml (1/2 tasse) sirop d’érable du Québec très foncé pour son goût prononcé

45 ml (3 c. à table) sucre d’érable

60 ml (4 c. à table) vinaigre de riz

15 ml (1 c. à table) sauce piquante asiatique (Sambal Oelek ou Sriracha)

1 cœur de filet de saumon de 500 gr (17 oz) environ

45 ml (3 c. à table) graines de sésame

125 ml (1/2 tasse) oignon vert, en rondelles

Sel et poivre au goût

La garniture

4 portions de riz cuit

1 lime, coupée en huitième

4 portions de légumes verts sautés (haricots, bok choy, etc...)

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffer le four, la grille au centre à 218 °C (425 °F)

ÉTAPE 2

Dans une poêle chaude, faire revenir l’échalote dans l'huile de sésame, 2 minutes.

ÉTAPE 3

Ajouter l’ail, le gingembre, le sirop d’érable, le vinaigre de riz, la sauce piquante et laisser compoter, 5 minutes tout en remuant régulièrement.

ÉTAPE 4

Sur une plaque ou un plat allant au four, déposer le filet de saumon, sur le dessus verser la préparation et saupoudrer les graines de sésame, et laisser cuire au four, 15 minutes.

ÉTAPE 5

Pour rendre le tout bien caramélisé, passer le four sur gril (broil) et laisser, 2 à 5 minutes.

ÉTAPE 6

Sur le saumon répartir l'oignon vert et saupoudrer le sucre d’érable.

ÉTAPE 7

Servir, accompagné de riz, de lime et de légumes verts.