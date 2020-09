5 raisons qui expliquent pourquoi vous êtes toujours fatigués

La fatigue est un état physique tout à fait normale... jusqu'à ce qu'elle prenne toute la place!

C'est en trouvant la véritable source de votre fatigue que vous réussirez à la vaincre, pour de bon. Certains vont se réveiller d'une longue nuit de sommeil déjà fatigués. D'autres vont somnoler même après avoir bu un café. Plusieurs vont cogner des clous tout au long de l'après-midi. Si vous vous reconnaissez dans l'un ou l'autre de ces scénarios, c'est que la fatigue a pris le contrôle de votre vie.





Voici 5 raisons qui pourraient expliquer pourquoi vous êtes toujours fatigués :





1. La dernière personne que vous saluez avant de vous endormir est votre ami Facebook.

Vous avez probablement entendu parler des effets néfastes de la lumière bleue, celle de votre cellulaire ou de votre ordinateur. En vous soumettant aux écrans de vos appareils électroniques, vous nuisez non seulement à la qualité de votre sommeil, mais aussi à votre état d'éveil. Selon une étude publiée dans le Journal of Psychiatric Research, le fait de s'exposer à son cellulaire deux heures avant de s'endormir rend le réveil beaucoup plus difficile.





2. Vous avez confondu la bouteille d'eau avec la bouteille de vin.

Tous les types d'excès, que ce soit l'alcool, les boissons sucrées ou la caféine, vous empêcheront d'avoir une nuit de sommeil récupératrice. L'alcool est reconnu pour dérégler le cycle du sommeil, car elle provoque de nombreux moments d'éveil, en augmentant la sécrétion d'adrénaline. De plus, la consommation d'alcool et de caféine provoque la déshydratation. Or, le manque de liquide translucide dans le corps peut aussi provoquer de la fatigue.





3. La dépression saisonnière a gagné du terrain.

À l'automne, les heures d'ensoleillement se font de plus en plus rares. Plusieurs peuvent ressentir un coup de fatigue durant cette période de l'année. Il est plus difficile de satisfaire son besoin en vitamine D qui, elle, est essentielle à la régulation de l'humeur et à la vitalité. Pour contrer le manque de vitamine D, il est possible de prendre des suppléments, de se procurer une lampe de luminothérapie ou, tout simplement, de sortir mettre le nez dehors plus souvent.





4. Le petit-déjeuner est le repas le moins consistant de votre journée.

Le simple fait de manger un petit déjeuner équilibré, sans sucre ajouté, vous permettra d'avoir un meilleur niveau d'énergie et de concentration, tout au long de la journée. Tout est une question d'habitude!





5. Vous avez sauté votre rendez-vous annuel chez le médecin de famille.

Si la plupart des personnes qui souffrent de fatigue peuvent régler leur problème en changeant leur hygiène de vie, d'autres devront faire appel à un professionnel de la santé. Certaines conditions physiques ou mentales sont responsables de la fatigue, notamment la dépression, l'anémie, l'apnée du sommeil ou encore la glande thyroïde. Pour en avoir le coeur net, il vaut mieux consulter son médecin de famille.