6 recommandations pour accueillir l'automne en pleine santé

Les arbres se déploient de mille et une couleurs, les matinées se rafraîchissent, les paniers se remplissent de légumes orangés. C'est maintenant chose faite : l'automne est arrivé depuis le 22 septembre!

En plus des virus qu'on a l'habitude de combattre durant la saison froide, dont le rhume et la grippe, cette saison, nous devrons composer avec un autre virus. En cette période particulière, voici quelques conseils santé pour accueillir l'automne.





1. Surveillez votre alimentation

C'est le moment de faire le plein de légumes et fruits de saison, en mangeant plus de petits plats préparés maison. En plus d'être réconfortante, cette alimentation vous donnera l'énergie nécessaire pour affronter les jours gris. Des aliments, comme l'ail, l'oignon et le champignon, sont reconnus pour stimuler le système immunitaire.





2. Bougez plus que jamais

C'est souvent à l'automne, particulièrement au mois de novembre, que la vitalité est à son niveau le plus bas. Pour chasser les pensées noires, mais aussi pour revigorer le corps, il est recommandé de faire de l'exercice physique quotidiennement, à raison d'une trentaine de minutes par jour. La randonnée, la course, la pêche, la chasse sont toutes des activités qui peuvent être pratiquées à l'extérieur durant l'automne.





3. Munissez-vous d'une lampe de luminothérapie

Plus les journées raccourcissent, plus l'énergie physique et psychologique diminue. Pour éviter de vivre une dépression saisonnière, il est possible de passer quelques minutes par jour sous une lampe de luminothérapie. Il est recommandé de faire cet exercice en avant-midi pour éviter de se retrouver avec des problèmes d'insomnie.





4. Allez au lit plus tôt

Le sommeil sera indispensable cette saison, si vous souhaitez être en pleine santé. La fatigue persistante peut jouer en votre défaveur, en affaiblissant le système immunitaire, en plus de provoquer des sautes d'humeur et des troubles de concentration.





5. Augmentez votre consommation de vitamines

Certains nutriments nous font défaut, une fois l'arrivée de la saison froide. Par exemple, il est plus facile de satisfaire ses besoins en vitamine D l'été que l'hiver. Il est donc possible de prendre des suppléments. La meilleure façon de le savoir est de parler avec un professionnel de la santé.





6. Hydratez-vous

Le changement de saison provoque la déshydratation de la peau et des lèvres. Pour éviter que cela ne survienne, il est préférable de boire beaucoup d'eau et d'utiliser des produits adéquats au quotidien. Ayez en votre possession une crème à main et un baume à lèvre de qualité.