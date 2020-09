L’animatrice Sonia Benezra est une figure importante de notre télé et a toujours le feu sacré et la passion du métier. En 35 ans de carrière, Sonia elle a mené près de 10 000 entrevues auprès de célébrités d’ici et d’ailleurs. Elle nous partage quelques unes de ses meilleures histoires avec des artistes qu'elle affectionne particulièrement et nous parle de ses récents projets.

