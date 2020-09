Un condo avec vue époustouflante au centre-ville de Vancouver

Ce condo du centre-ville de Vancouver offre à ses propriétaires expatriés un lieu d’attache ressourçant au cœur de l’action.

Mia Romanova et Roberto Liu, les proprios, ont quitté Pékin pour venir s’installer à Vancouver. Ils sont tombés amoureux de Yaletown, un quartier grouillant de vie, réputé pour ses restos branchés et ses boutiques chics, en plus d’être situé à proximité de grandes stations de ski. Ils y ont acheté ce condo de 1700 pi2, il y a deux ans.

Mia a fait appel à la designer Kathleen Lin pour l’aider à transformer l’espace en un sanctuaire de tranquillité, un refuge paisible au-dessus de l’agitation de la ville. «Quand j’ai rencontré Mia pour la première fois, elle m’a dit qu’elle voulait un look scandinave. Mais en voyant ses photos d’inspiration, j’ai réalisé qu’elle désirait quelque chose de plus bohème, raconte Kathleen.

Les condos peuvent être assez froids, et celui-ci n’y faisait pas exception; je me suis efforcée d’ajouter ce qu’il fallait de touches romantiques et de matières chaleureuses pour façonner un décor bohème chic.»

L'aire ouverte

Janis Nicolay

Grand salon avec coin bistro, salle à manger et zone télé sont aménagés d’un seul tenant, délimités principalement par des tapis au style décontracté qui ajoutent texture et convivialité. La designer Kathleen Lin a embelli chacun des espaces de bois clair. «Avec tout le bois qu’on a ajouté, je m’amuse à dire qu’on est dans une forêt, ici», blague-t-elle. Des touches d’osier et de rotin complètent la palette des textures.

Dans la salle à manger, la table, surmontée d’un lustre spectaculaire, est faite de bois de récupération. Quant à l’arbre en pot que tous les visiteurs croient naturel, il a été fabriqué par Kathleen qui a fixé de fausses feuilles sur de vraies branches séchées.

Aménagement Kathleen Lin Design • Entrepreneur Onni • Table et banc Restoration Hardware • Chaises cannées Rejuvenation • Lustre The Cross Decor & Design• Tapis EQ3 • À l’arrière-plan (salon): Fauteuil club blanc et fauteuil tissé cb2.ca • Table d’appoint carrée blanche CF Interiors • Comptoir (devant la fenêtre) Union Wood Co • Tabourets West Elm • Petite table d’appoint blanche The Cross Decor & Design • Lampadaire Mobilia

L'entrée

Janis Nicolay

Un miroir, un meuble de rangement où déposer clés et téléphone... Kathleen Lin a réussi à rendre parfaitement fonctionnel le minuscule vestibule. Pour le séparer de la zone télé, juste à côté, elle a créé une cloison en lattes de bois. «La cloison délimite bien l’espace tout en laissant filtrer la lumière, et elle s’harmonise aux autres éléments en bois pâle qu’on trouve partout dans l’appartement», mentionne la designer.

Meuble West Elm • Miroir The Cross Decor & Design • Vase cb2.ca

La zone télé

Janis Nicolay

Le canapé modulaire garni de coussins est l’endroit idéal pour se relaxer. La section chaise longue dissimule un rangement bienvenu dans ce condo minimaliste. De chaque côté de la télé, les étagères en fer noir font écho aux cadres des chaises en rotin de la salle à manger.

Sur les tablettes en bois blanchi, la propriétaire expose ses accessoires préférés; on y remarque une pièce de cristal rose ainsi qu’une poupée Trolls, des objets qu’elle collectionne. «Ce sont les touches personnelles qui font l’âme d’une pièce», remarque la designer.

Janis Nicolay

Canapé modulaire The Cross Decor & Design • Repose-pied Kathleen Lin Design; AnneStarr (tissu) • Grand tapis EQ3 • Petit tapis CF Interiors • Plateau cb2.ca • Photophore avec couvercle Anthropologie • Sous-verres Nineteen Ten

Le salon

Janis Nicolay

Entre cet espace de style bohème et la vue sur le centre-ville, le contraste est saisissant. La designer a décoré ce coin à la façon d’une véranda en privilégiant des matières naturelles comme le bois et le rotin. Des tissus aux motifs et aux textures variés achèvent de créer l’ambiance de ce lieu confortable et invitant où les proprios adorent recevoir.

Canapé en bois et matelas Anthropologie • Coussins Nineteen Ten, The Cross Decor & Design, The Citizenry, cb2.ca • Couverture The Cross Decor & Design • Table basse Crate and Barrel • Petit pouf en rotin Amber Interiors • Tapis CF Interiors

La cuisine

Janis Nicolay

Faisant face au salon et à la salle à manger, la cuisine met en vedette du marbre et du stratifié blanc brillant auxquels s’opposent des rangements en chêne foncé. En assortissant des matières froides à d’autres chaleureuses, on a créé du dynamisme ainsi qu’une belle luminosité dans cet espace convivial.

Janis Nicolay

Chaises de comptoir cb2.ca • Poignées d’armoires Bradford Hardware • Pot à fleurs en cuivre Blossom & Vine Floral Co. • Moulins à sel et à poivre Vancouver Special

Janis Nicolay

Le bureau

Janis Nicolay

L’une des trois chambres du condo, équipée d’un bureau en noyer et d’un fauteuil pivotant rétro-chic, sert de lieu de travail à Roberto. La pièce fait aussi office de deuxième chambre d’amis grâce à l’élégant canapé-lit.

Les étagères, exposant notamment un tableau sur le thème de la planche à neige, des serre-livres en bois pétrifié et un globe terrestre, sont un hommage aux nombreux voyages du couple. Pour animer le tout, Kathleen a ajouté quelques plantes artificielles en pots.

Janis Nicolay

Canapé-lit, fauteuil et étagères cb2.ca • Murale Anewall • Bureau Structube • Coussin à motifs et couverture John Robshaw • Coussin gris et pot gris et blanc (sur l’une des étagères) The Cross Decor & Design • Plafonnier et applique Rejuvenation • Tapis EQ3 • Globe terrestre wayfair.ca • Plante (dans le pot sur pieds) Blossom & Vine Floral Co.

La chambre principale

Janis Nicolay

La structure en bois en L autour du lit s’inspire des meubles japonais polyvalents. La section banquette devant la fenêtre dissimule un rangement, tandis que le pied du lit intègre de grands tiroirs. «La chambre principale est très lumineuse, alors j’ai décidé d’ajouter de la profondeur en peignant un mur couleur charbon», précise Kathleen.

Janis Nicolay

Structure du lit J&S Reclaimed Wood Custom Furniture • Literie The Cross Decor & Design, Parachute • Traversin The Citizenry • Rideaux en macramé Carla Simple Living, sur etsy.com • Suspensions Inform Interiors • Cadre Namastay etsy.com • Console et lampadaire The Cross Decor & Design • Miroir cb2.ca • Pouf Kathleen Lin Design (conception); Cisco Textiles (tissu) • Étagère Cedar & Craft Co., sur etsy.com • Plantes Blossom & Vine Floral Co. Coin solarium: Fauteuil Style in Form • Coussins The Cross Decor & Design • Table d’appoint CF Interiors • Lanternes cb2.ca • Tapis Home Depot

La chambre d'amis

Janis Nicolay

Kathleen s’est inspirée de la personnalité de la propriétaire pour concevoir le décor de la chambre d’amis, qui lui sert aussi d’espace de travail. «Je souhaitais qu’il reflète les goûts de Mia, dit-elle. Elle pratique le yoga et aime les cristaux. Je voulais donc quelque chose qui ajouterait une touche zen, légère et fantaisiste. J’ai opté pour un baldaquin habillé d’un tissu léger et romantique.»

Le fauteuil et le petit bureau blanc permettent de travailler à l’aise sans occuper trop d’espace.

Baldaquin J&S Reclaimed Wood Custom Furniture (réalisation); Rokko Sarees & Fabrics (tissu) • Lit Pottery Barn • Table de chevet The Cross Decor & Design • Lampe de table Anthropologie • Bureau Ikea • Fauteuil cb2.ca • Tablettes Union Wood Co

La salle de bains

Janis Nicolay

«Mia et Roberto n’aimaient pas la salle de bains, mais elle était neuve. Il aurait été insensé de tout refaire», explique Kathleen. Elle lui a insufflé un peu de la vie qui lui manquait en suspendant une jardinière de plantes au-dessus de la baignoire autoportante.

Pour rendre la pièce plus confortable, elle a ajouté une petite table en liane blanchie à la chaux et un pont de bain en bois naturel. Au final, l’espace est agréable et laisse toute la vedette à la vue grandiose.

Robinet Kohler • Table d’appoint The Cross Decor & Design • Pont de bain sur mesure et arrangement de plantes artificielles Kathleen Lin Design