Un magnifique chalet vitré dans les Laurentides

Céline et Michel sont tombés sous le charme d’un terrain au bord de l’eau dans les Laurentides et y ont construit le chalet dont ils rêvaient depuis longtemps. Ils y ont créé une ambiance contemporaine ponctuée d’éléments honorant la nature environnante.

Lorsque Céline et Michel ont acheté le terrain, il était occupé par un vieux chalet délabré. «Il était irrécupérable! On l’a donc démoli pour construire une nouvelle maison très vitrée. Sur le plan architectural, on a dû faire un compromis entre le style contemporain que nous adorons et un aspect plus rustique pour que l’extérieur de la construction soit en harmonie avec le paysage», raconte la propriétaire.

À l’intérieur, elle a privilégié la neutralité des tons en optant pour du blanc sur les murs et de la céramique très pâle au plancher. «C’était important de ne pas attirer l’attention sur les matériaux pour ne pas voler la vedette à la nature», explique-t-elle.

Pour la déco, le couple a marié de nouveaux meubles avec quelques éléments de l’ancien chalet qui rendent hommage au passé, de même qu’avec des accessoires inspirés de la faune locale.

L'entrée

Il était primordial pour la propriétaire d’allier fonctionnalité et esthétique. «Le carrelage au mur contribue non seulement au look contemporain, mais il sert également à protéger la surface si on suspend des vêtements mouillés. Les éléments en bois et les crochets en forme de tête de chevreuil assurent quant à eux un esprit chalet, en plus d’être très utiles au quotidien», explique Céline.

Aménagement de la maison Arca Design • Entrepreneur général Les Constructions S.V.T.

La salle à manger

L’escalier central sert de frontière entre la salle à manger et le salon. Tant dans l’architecture que dans l’ameublement, Céline apprécie les lignes simples. «J’aime aussi intégrer des matières naturelles à un design contemporain», dit-elle en faisant référence au luminaire.

Table et chaises Maison Corbeil • Acier (escalier) Les Entreprises Lanthier & Papineau • Suspension Multi Luminaire • Lanternes Pottery Barn • Chandeliers Ikea • Fleurs Abaca Marchand de fleurs

Le bar

Très tendance, le bar à gin invite les convives à festoyer. «On a dessiné les meubles, et des amis entrepreneurs les ont réalisés. C’est agréable de prendre un verre autour de l’îlot ou d’y organiser des raclettes en hiver», confie la propriétaire.

Éléments en acier Les Entreprises Lanthier & Papineau • Tablettes en bois et comptoir Solarium & Véranda Module-Air (fabrication) • Évier Blanco • Robinet Riobel • Tabourets Maison Corbeil • Suspension Multi Luminaire • Appliques Royaume Luminaire

La cuisine

L’immense cuisine comprend beaucoup d’espace de rangement bas afin de consacrer tout un pan de mur à la vue. «Comme le dosseret derrière les bouteilles de vin et le mur de la cuisinière sont en pâte de verre, ils apportent de la texture et réfléchissent la lumière», dit la maîtresse des lieux.

Carrelage des dosserets Plancher CP • Supports à bouteilles dessinés par les propriétaires Les Entreprises Lanthier & Papineau (fabrication) • Éviers Blanco • Robinets Riobel • Appareils ménagers Brault & Martineau • Suspensions Zone • Chaises de comptoir Structube • Trio de pots Stokes • Fleurs Abaca Marchand de fleurs

Le salon

Ici, la couleur vient de la vue sur l’extérieur, du feu de foyer et des accessoires. «Je choisis généralement des tons neutres pour le mobilier, et je change les coussins et les jetés selon les saisons.

En été, je privilégie des teintes de bleu, qui rappellent la couleur de l’eau», mentionne Céline. Le nombre de places assises et les multiples tables d’appoint rendent les réceptions particulièrement agréables et festives.

Canapés Brault & Martineau • Foyer Les Foyers Don-Bar • Tables d’appoint Crate and Barrel • Coussins et jetés H&M Home, Simons et HomeSense • Plateau HomeSense

L'atelier et le coin lecture

Céline adore peindre. Dans cette pièce vitrée où la lumière du jour abonde, un simple coup d’œil vers l’extérieur su t à inspirer l’artiste. Pleine de cachet, la table de travail a été confectionnée à partir d’une porte récupérée de l’ancien chalet.

Étagères, tréteaux de la table et lampe Ikea • Fauteuil Mobilia

La chambre

Des matériaux naturels, des matières douces et des tons neutres suggèrent le confort et l’harmonie. La tête de lit est une demi-cloison qui sépare la chambre de la salle de bains. «Elle est équipée de tiroirs où l’on range nos vêtements.

Ceux-ci sont du côté de la salle de bains puisque c’est en sortant de la douche que l’on s’habille», précise Céline pour qui l’aspect pratique est toujours essentiel.

Tête de lit et banc réalisés par les propriétaires • Étagères Maison Corbeil • Literie et jeté Simons • Coussins Structube • Toiles réalisées par la propriétaire (grange, paysage, vache) et Thalie (toile abstraite)

La salle de bains

Pour maximiser leur intimité, les proprios ont isolé la toilette et installé la douche un peu en retrait de la chambre. «Ici aussi, tout est fonctionnel! J’ai même percé le panier posé au sol; il dissimule la chute à linge», raconte Céline.

Meuble-lavabo réalisé par les propriétaires • Carrelage Céragrès • Base de douche Oceania • Robinetterie Riobel • Serviettes H&M Home • Paniers HomeSense • Fleurs Abaca Marchand de fleurs