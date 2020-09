Les 5 joies du camping d'automne

Si vous pensiez que votre équipement de camping n'était utile que durant la saison estivale, laissez-nous la chance de vous prouver le contraire!

Parmi les 32 000 familles de campeurs regroupés sous la Fédération québécoise de camping et de caravaning (FQCC), 76 % d'entre elles pratiquent le camping en septembre et 40 % en octobre. Si le camping d'automne gagne en popularité, année après année, c'est que la saison des couleurs a beaucoup à offrir aux adeptes.





Les 5 joies que vous fera vivre le camping d'automne :





1. Vous serez revigoré par la fraîcheur automnale.

Si les canicules de la saison chaude sont difficiles à supporter, vous serez comblés par les températures plus clémentes qu'offre l'automne. Certes, il faut être bien équipé pour traverser les nuits plus fraîches, mais vous apprécierez ces quelques degrés en moins le jour venu. Une multitude d'activités sont à votre portée (gouttelettes de sueur en moins), dont la randonnée, la pêche, la chasse ou le canot.



2. Vous serez débarrassé des vilains moustiques.

À l'aube de la saison froide, les insectes se sont endormis. Si vous êtes du genre à vous battre contre un nuage de moustiques invisibles, il y a fort à parier que vous apprécierez l'automne pour sa quiétude.

3. Vous serez seul au monde (ou presque).

Comme l'achalandage est moins important l'automne que l'été, vous vous retrouverez à profiter d'une tarification concurrentielle. Aussi, vous aurez tout l'espace dont vous rêvez pour explorer la nature, en toute intimité.

4. Vous profiterez du crépitement du feu durant de longues heures.

Il n'y a rien de plus réconfortant que de se blottir dans une épaisse couverture, au bord du feu. Non seulement les soirées débuteront plus tôt, mais elles seront plus agréables, étant donné que la température est plus fraîche. C'est le moment de cuisiner une fondue au fromage ou un chili!

5. Vous découvrirez le Québec autrement.

L'automne vous offre l'occasion d'observer et de vivre différemment. Il n'y a pas que les couleurs qui changent, les odeurs se transforment au rythme des saisons. Qui sait, vous pourrez peut-être observer certaines espèces animales, dont des oiseaux migrateurs.