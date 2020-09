Les doux plaisirs de l'automne

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Un blanc impeccable pour le début de la saison des huîtres

Val de Loire 2018

Locus Melon B - Saget La Perrière

Loire - France

Code : 14366732

Prix : 17,95 $

Disponibilités : 75 bouteilles en ligne et 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,6 gramme

Servir à 9-10 degrés Celsius

Ce 100% muscadet (melon de Bourgogne) qui est à la fois salin, vigoureux et iodé, rendra brillamment honneur à ce délicieux mollusque qu'est l'huître fraîche. Un blanc facile, moyennement tendu, à l'acidité franche et au gustatif net qui saura séduire bien des fruits de mer en coquillage. Profitez de sa fraîcheur en le buvant au courant des 2 années à venir.

2- Un rouge pour vos réconfortants plats de longue cuisson au four ou à la mijoteuse

Pinot Noir 2019

Organic - Badger Mountain

Oregon - États-Unis

Code : 13907584

Prix : 21,30 $

Disponibilités : 85 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,9 gramme

Servir à 15-16 degrés Celsius

Bien rare sont les pinots d'Oregon sous la barre des 25$ qui nous en offrent autant. Délicats parfums de fruits à noyau, de grenadine, de sirop de cassis... Bouche glissante aux tanins fins et élégants. Rien de comparable à un 1er ou un Grand Cru bourguignon, mais franchement réussi pour seulement 21 dollars. Les plus patients pourront l'attendre 3 voire 4 ans en cave.

3- Une cuvée gourmande, généreuse et tout d'un bloc pour accompagner les petits et gros gibiers des chasseurs et chasseuses

Cahors 2016

Cuvée Particulière - Château Lamartine

Sud-Ouest - France

Code : 862904

Prix : 23,50 $

Disponibilités : 35 bouteilles en ligne et 140 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,6 gramme

Servir à 16-17 degrés Celsius en prenant le temps de lui offrir au moins 30-40 minutes d'aération en carafe avant de le déguster.

La période de chasse aux petits et gros gibiers est débutée dans plusieurs régions du Québec et vous êtes nombreux à me demander des suggestions de bons flacons pour agencer vos «plats des bois»! Voici un Cahors de bonne mouture qui est dense, fourni, profond, détaillé et un brin «sauvage» pour vous. Imaginez-le sur une tourtière de petits gibiers à poil et/ou à plume, mais également sur une fondue de cubes de chevreuil ou d'orignal... Miam! Une bouteille qui pourra se conserver aisément 10 à 12 ans dans votre réserve.