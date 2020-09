Les suggestions lecture du 27 septembre 2020

Frédérique Dufort nous partage ses coups de cœur littéraires du moment.

1- Turbulences

Roman qui fait réfléchir

David Szalay

Albin Michel

Suivez la vie de douze passagers aux destins liés par les événements, ou plutôt, par les turbulences au sol comme dans les airs. Un roman qui fait le tour du monde pour nous faire réfléchir sur l’impact de la mondialisation... et de l’effet papillon.

2- Chaque Seconde

Roman policier, enquête

Rick Mofina

Alire

Une prise d’otage. Des vestes explosives. Un vol de banque. Puis, plus rien.

Qu’est-il arrivé à Dan et sa famille? Qui arrivera à résoudre le mystère en premier? Les policiers ou les journalistes? Rick Mofina vous tiendra en haleine tout au long de ce roman qui vous fera frissonner, sursauter, mais que vous ne pourrez pas déposer avant qu’il ne soit terminé.

Et si c’était vous, que feriez-vous ?

3- Les demoiselles de Havre Aubert

Roman policier, enquête

Jean Lemieux

Québec Amérique

Un gérant de boutique de prêt sur gages natif des Îles-de-la-Madeleine est assassiné à Montréal. Le détective Surprenant est vite mêlé à cette affaire qui apportera son lot de surprises... et de cadavres, lors de vacances aux Îles qui s’avèreront tout sauf reposantes.

4- Mangez local

Vie Pratique, conseils et techniques de conservation

Julie Aubé

Les Éditions de l’Homme

L’automne, c’est le temps parfait pour faire nos conserves et petits pots! Et en ces temps de pandémie, on sait à quel point c’est important de manger local. Pour chaque mois vous retrouverez les aliments de saison à favoriser, ainsi que de superbes recettes et idées pour les conserver. Un livre rempli conseils, de techniques et de beaucoup de motivation (pour tous ceux qui disent manquer de temps, trouver ça trop compliqué... ;)) pour manger local toute l’année.

5- Café Corsé

Chicklit, roman à dévorer pour se changer les idées

Marie Paquet

Les Éditions Goelette

Viviane, c’est le personnage féminin sympathique qui nous fait penser à quelqu’un qu’on connaît. Propriétaire d’un café avec sa bonne amie, elle aime que la vie soit comme son café... Celui du matin qui réveille et qui fait du bien! Mais au moment où on se parle, sa vie a plutôt le goût amer d’un café trop corsé : un déménagement, une rupture (tromperie), du chantage de la part de clients malfaisant et des inspecteurs bourrus qui viennent s’en mêler. De quoi tourmenter cette femme si douce que l’on voudrait comme amie (ses citations du jour sur Martha Lardoise vous feront l’aimer encore plus). Le langage franc qui fait parfois rougir, les amitiés précieuses et les situations aussi loufoques que dramatiques font de ce roman une lecture de choix qui se dévore comme la pâtisserie qui accompagne la boisson chaude : trop vite!

6- Cœur Vintage

Poésie, carnet intime et doux

Émilie Bibeau

Cardinal

Un carnet intime où se trouvent les mots doux et apaisants d’une Émilie Bibeau qu’on découvre sous un nouveau jour. Avoir accès à une parcelle de son univers, à ses pensées quotidiennes et à sa douce poésie agit comme un baume sur notre quotidien. Un magnifique petit livre teinté d’une énorme dose d’amour pour votre cœur. À garder tout près de celui-ci.

7- Woody Belfort – pourquoi marcher quand on peut voler

Inspiration, confiance en soi, croire en ses rêves

Maryse Pagé

Les Éditions de l’Homme

Besoin d’inspiration? D’une petite tape dans le dos avant d’aller à l’école? De quelqu’un pour te pousser à te dépasser, peu importe ton âge? Je te présente Woody Belfort.

Pourquoi se mettre des barrières ou accepter celles que les autres nous imposent? Et si on se laissait aller à simplement y croire, à foncer, à essayer. La plupart verront un jeune homme en chaise roulante; moi je veux vous parler du joueur de basketball (équipe de basketball du Québec en fauteuil roulant), du culturiste, du fonceur et du gars qui bat n’importe qui en compétition de push ups (avec sa chaise !!!) Prends ce livre et laisse-toi inspirer par cet athlète qui vole... la vedette. Et tu le peux aussi!