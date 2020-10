Un look campagne chic pour cette maison ancestrale située dans les Cantons-de-l’Est

Nathalie et Jean ont redonné ses lettres de noblesse à l’intérieur défraîchi de cette propriété ancestrale située dans les Cantons-de-l’Est, et ce, sans dénaturer son cachet d’origine.

Au départ, Nathalie et Jean cherchaient une résidence secondaire au bord de l’eau. «Sur le site Centris, on est tombés sur cette demeure qui ne donnait pas sur un lac, mais pour laquelle on a eu un coup de foudre. On aime beaucoup les maisons anciennes. On a donc délaissé le projet d’habiter sur les rives d’un lac pour se tourner vers un environnement plus champêtre», raconte Nathalie.

Le cachet de l’habitation était indéniable, mais son intérieur avait énormément besoin de rénovations. «Tout était brun et mal entretenu, il y avait beaucoup de boiseries foncées très lourdes. On a abattu une cloison entre la cuisine et le salon, et on a tout fait peindre en blanc afin d’apporter plus de luminosité», explique-t-elle.

Du côté de la déco, la combinaison de meubles et d’objets de différentes époques confère à la demeure une atmosphère conviviale de style campagne chic.

La cuisine

Autrefois jaunes, les armoires et les plans de travail de la cuisine s’harmonisent désormais à l’ambiance générale. «Les comptoirs étaient en stratifié; on y a appliqué un apprêt très résistant avant de les peindre en blanc pour en changer le look», dit Nathalie. Deux assiettes anciennes décorent le mur et rappellent la couleur bleue qui domine dans le salon adjacent.

La salle à manger

Les propriétaires possédaient déjà la table qui trône dans la salle à manger. «Les chaises étaient moches, alors je les ai recouvertes de housses blanches», dit Nathalie. Pour dissimuler ce qui ne lui plaît plus, elle aime jouer avec les tissus — comme pour la petite table qu’elle a habillée d’une nappe brodée — ou encore sortir sa peinture blanche pour métamorphoser un meuble ou un accessoire. C’est le cas du buffet et du lustre.

Des potées d’hydrangées et, accroché à la porte donnant sur le solarium, un oiseau confectionné par l’une de ses filles quand elle était à la maternelle apportent des touches vivantes.

Le salon bleu

Dans ce salon parfait pour recevoir, des canapés invitants dans de doux tons de bleu accompagnent une jolie table basse ronde. «Il s’agissait d’une petite table de coin-repas dont j’ai fait couper le pied», précise la propriétaire.

Au fond, dans le coin lecture, on aperçoit un autre trésor chiné: une bibliothèque en pin naturel récupérée dans l’établissement d’une communauté religieuse qui fermait ses portes.

Le salon avec foyer

Tantôt blancs, tantôt vernis, les planchers et les plafonds rythment les différents espaces. Ici, les caissons sont mis en valeur grâce au contraste de couleurs et contribuent à camper une atmosphère particulière dans la pièce.

Le canapé modulaire et le pouf aux lignes simples laissent la vedette aux objets précieux, dont la superbe horloge dorée et la petite table au pied de fer forgé qui appartenait à la grand-mère de la propriétaire.

Le solarium

Récupérer des meubles de famille et prendre le temps d’aller à la recherche de perles rares dans des brocantes permet de donner une seconde vie aux vieux objets en plus de réduire notre empreinte écologique.

Cette pièce a été créée uniquement à partir d’antiquités, du fauteuil juponné aux miroirs joliment encadrés en passant par le mobilier de jardin des années 1950. La pierre des murs, identique à celle de la façade, et le plafond en bois renforcent l’aspect chaleureux de l’endroit.

La chambre d'Emmanuelle

Le doré est parfait pour créer une ambiance à la fois luxueuse et joyeuse. La chambre d’Emmanuelle, la fille aînée de la famille, en témoigne. «J’ai trouvé la console en demi-lune dans la rue, prête à partir aux poubelles. Je l’ai fait dorer, puis j’ai troqué son vieux plateau contre une plaque de marbre, explique Nathalie. Le meuble semble tout droit sorti d’un décor de château!»

Les murs blancs ainsi que le lit et la banquette beiges tempèrent l’éclat des éléments or pour éviter que le décor ne tombe dans le clinquant.

La chambre de Gabrielle

La fraîcheur s’installe grâce à la prédominance du blanc et aux touches de rose pâle. «Le fauteuil appartenait à mon grand-père. Quant à la tête de lit capitonnée, je l’ai fait faire par un rembourreur», note la propriétaire.

Toutes les pièces de la maison sont dénuées de rideaux, sauf les chambres, où les fenêtres sont habillées d’un voilage pour tamiser la lumière et créer un effet cocon.

La salle de bains

Le vieux papier peint vert et jaune a laissé place à des murs blancs qui mettent en valeur le plafond en bois miel. Autrefois foncés, l’ancien comptoir en stratifié du meuble-lavabo ainsi que les persiennes ont simplement été repeints.

Des crochets en forme d’ancre, des photos encadrées et un bouquet champêtre ajoutent beaucoup de charme au lieu. Résultat: un espace pimpant à peu de frais.

La cour

On comprend que Nathalie et Jean aient eu un réel coup de cœur pour cette maison dès qu’on aperçoit la cour arrière. Ils y ont fait creuser une piscine de forme classique évoquant un bassin d’agrément pour l’harmoniser au style de la propriété.

Dans le prolongement de la piscine, une terrasse couverte permet de se détendre à l’abri du soleil. «On a aussi fait installer une clôture blanche que l’on aime beaucoup parce qu’elle donne à l’aménagement un petit côté ranch», conclut la propriétaire.

