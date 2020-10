Une maison moderne au look simple et accueillant

Les propriétaires, Michelle et Brad, ont demandé à la designer Karla Amadatsu d’ajouter des touches chaleureuses dans leur nouvelle maison de style moderne afin de la rendre plus accueillante, sans nuire à son look simple et aéré.

La designer a commencé son travail alors que la maison de 5200 pi2 était à moitié construite. Son esthétique était toutefois déjà choisie.

«La nouvelle résidence avait des lignes épurées et contemporaines qu’il fallait conserver tout en ajoutant des détails et du style, dans le but d’instaurer une atmosphère chaleureuse», raconte Karla. Pour atteindre cet équilibre délicat, elle a misé sur des meubles aux lignes modernes et, pour obtenir un effet accueillant, s’est concentrée sur les couleurs, les finitions et des textures variées.

La designer a aussi porté une attention particulière aux luminaires. «L’éclairage est souvent négligé. Plusieurs n’y voient que des éléments pratiques; moi, je les considère plutôt comme les joyaux du décor.» Elle a sélectionné une palette de lustres sculpturaux, de suspensions ornées de détails métalliques et d’appliques faites sur mesure pour ponctuer chaque pièce.

L'entrée

Tracey Ayton

Le hall d’entrée est des plus chaleureux grâce à son décor dynamique. «C’est un grand espace ouvert qui aurait paru très dépouillé sans les bons ajouts de meubles et d’accessoires», explique la designer.

Le piètement noir de l’élégante console s’harmonise aux fenêtres, tandis que son plateau, fabriqué à partir d’un miroir ancien, a un aspect vieilli qui s’agence bien aux autres accessoires de la pièce: un miroir ouvragé qui semble avoir été fait à la main et un tapis à motifs bleus classiques. Le tout compose un vestibule très invitant.

Tracey Ayton

Aménagement Karla Amadatsu, designer, Kerrisdale Design • Console, miroir et tapis Kerrisdale Design • Suspension Pine Lighting • Vase cb2.ca

La cuisine

Tracey Ayton

La cuisine était déjà pratiquement parfaite. Pour peaufiner son décor, Karla a opté pour des tabourets noirs, qui tranchent sur l’îlot en chêne blanc à surface de quartz, et de délicates suspensions blanches accentuées de laiton. «Les tons dorés se démarquent de belle façon des éléments noirs», dit-elle.

Quant aux fenêtres, elles sont laissées nues, en accord avec l’idée de simplicité générale. Le design épuré de la pièce ainsi que les nombreux rangements facilitent grandement la vie des proprios. «Quand nous avons de grosses semaines de travail et que nous prenons du retard dans le ménage, l’endroit reste présentable malgré tout», confie Michelle.

Tabourets Vancouver Special • Suspensions Kerrisdale Design • Vases, arrosoir et bol cb2.ca

La salle à manger

Tracey Ayton

Michelle, la propriétaire, affirme qu’elle n’aurait jamais choisi les tableaux d’inspiration pointilliste qui ornent la salle à manger, mais elle admet les apprécier vraiment, aujourd’hui. «Nos invités les commentent toujours, fait-elle remarquer. J’aime aussi le fait que ces œuvres s’harmonisent aux autres éléments noirs de la maison. Ça ajoute beaucoup de cohérence.»

Karla a posé des appliques de la même collection que les suspensions de la cuisine afin de créer un lien entre les pièces.

Fauteuils et tableaux Kerrisdale Design • Lustre Pine Lighting • Appliques Natural Curiosities • Vase, bol et chandeliers cb2.ca

Le salon

Tracey Ayton

«Le foyer moderne a été conçu de façon que l’on puisse installer la télé un peu plus bas que sur une cheminée traditionnelle, à une hauteur optimale pour la regarder», souligne la designer.

Pour contrebalancer l’aspect contemporain de la pièce, elle a joué sur des textures variées: un panier en rotin, des chaises en cuir tressé, des tabourets en cuir lisse et des fauteuils blancs en velours pelucheux. Une audacieuse table basse en marbre et un tapis pâle à motifs légers donnent une allure pleine de douceur à l’ensemble.

Chaises en cuir tressé, luminaires, tapis et coussin sur mesure Kerrisdale Design • Fauteuils en velours et table basse Restoration Hardware • Accessoires sur la table basse cb2.ca

Le bureau

Tracey Ayton

Le fauteuil traditionnel, qui provient de l’ancienne maison des propriétaires, affiche un irrésistible contraste avec le bureau tout simple. La designer s’est inspirée de ses lignes sinueuses pour choisir l’œuvre d’art. Les accessoires dorés ajoutent de l’éclat à l’espace de travail tout en rappelant les finitions vedettes de la maison.

Fauteuil Ballard Designs • Luminaires, rideaux et tapis Kerrisdale Design • Tableau Minted

La chambre de fille

Tracey Ayton

La chambre de Mackenna est un rêve devenu réalité. «Honnêtement, quelle petite fille n’aimerait pas dormir dans un lit à baldaquin doré?» dit Karla. Malgré toute sa beauté, la pièce devait absolument être fonctionnelle, c’est-à-dire adaptée à une fillette et facile à transformer au fil des années.

Bien que le rose soit la couleur préférée de la jeune fille, Karla s’est écartée du rose bonbon, choisissant, avec l’accord de l’intéressée, une teinte fard à joues qui compose une ambiance chaleureuse et raffinée.

Tracey Ayton

Lit, lustre et tapis Pottery Barn • Literie Anthropologie • Coussins (sur la banquette) Kerrisdale Design • Peinture (murs) Farrow & Ball

La chambre principale

Tracey Ayton

Des rideaux classiques en lin plissé encadrent délicatement les fenêtres de la chambre principale. «Je suis heureuse de l’effet qu’ils produisent, dit Karla. Ils accentuent l’ambiance douce et sereine de la pièce en s’accordant à merveille avec la tête de lit en lin et la literie blanche.»

Seules notes contrastantes, le tapis à motifs géométriques et les accents de doré et de noir, qui égaient le lieu et font le lien avec le décor du reste de la demeure.

Tracey Ayton

Tête de lit, fauteuil, rideaux et applique Kerrisdale Design • Table de chevet et literie Restoration Hardware • Tapis Serena & Lily