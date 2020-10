7 choses importantes à savoir si vous êtes un grand buveur de café

C'est la Journée internationale du café! Pour rendre hommage à ce breuvage corsé, qui nous a tirés du pétrin plus d'une fois, voici 7 faits importants à savoir sur lui.

1. Il existe seulement deux types de café dans le monde.

L'Arabica et le Robusta sont les deux types de café que vous retrouverez dans votre tasse le matin. Si le premier est cultivé en majorité, le second se vend beaucoup moins cher. L'Arabica possède un goût plus délicat, alors que le Robusta est plus corsé.





2. Le café est un fruit.

Au bout de deux ans, le plant de café va produire de petits fruits qui, eux, produiront deux grains de café. Les grains que vous infusés sont, en réalité, issus des cerises de café.





3. Le café fait effet après 30 minutes.

Une fois que le café est consommé, vous ressentirez son plein effet au bout d'une trentaine de minutes. Toutefois, votre corps aura besoin de 4 à 6 heures avant de ne plus en ressentir ses effets.





4. Le café aurait été découvert par des chèvres

La légende veut que le café ait été découvert par un chevrier. Il aurait constaté que son troupeau de chèvres était plein d'énergie lorsque ses bêtes consommaient les feuilles d'un arbre à fruits.





5. Le café coûte cher.

Selon une étude réalisée en 2017, les Américains dépensent en moyenne 1100$ par année pour leur café. Pour plusieurs, le montant dépensé pour siroter ce liquide corsé est plus important que celui placé dans un compte épargne.





6. Le café est très populaire.

Bien que certaines études se contredisent, le café serait la boisson la plus populaire au monde, tout de suite après l'eau. Les pays scandinaves seraient les plus grands consommateurs de café.





7. Le café permet d'avoir de meilleures performances.

Le café est reconnu pour améliorer les performances mentales, mais aussi physiques. Grâce à cette boisson, vous serez plus forts et plus endurants lors de vos séances d'entraînement.