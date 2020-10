Ce matelas 100 % québécois est livré directement à votre porte

Offert par

L’achat d’un bon matelas est un investissement important qui influence directement la qualité de vie. Cela va de soi, car un matelas confortable est primordial pour bien dormir.

Si ce matelas est fabriqué au Québec, comme ceux que propose Polysleep, c’est encore mieux! Découvrez pourquoi!

Pourquoi acheter un matelas fait au Québec ?

L’achat local fait partie des bonnes pratiques à adopter pour encourager notre économie et soutenir les entreprises d’ici depuis toujours, mais s’avère encore plus juste en ces temps de pandémie.

En plus d’être conçus et fabriqués à Montréal depuis 2016, les matelas Polysleep sont assemblés dans le respect de l’environnement et livrés directement de l’usine de fabrication à votre porte. Cela permet ainsi d’éliminer les intermédiaires et d’offrir des matelas à la fine pointe de la technologie à bon prix. Un achat à la fois local et abordable !



Des matelas en mousse haut de gamme

Les matelas Polysleep sont sans latex, hypoallergéniques et antimicrobiens grâce à une mousse comparable à celle de grade médical respectant la norme ISO 20743:2013. Elle a été spécialement développée pour Polysleep afin d’éviter la prolifération des virus et des bactéries et ainsi réduire les risques d’allergies – de quoi bien dormir et bien respirer, toute la nuit durant.

Lancé en 2019, le matelas Zephyr est le produit le plus haut de gamme des matelas Polysleep. Il a été conçu pour les gens qui souffrent de blessures, de problèmes de hanches ou de dos ainsi que pour les athlètes à la recherche d’une meilleure récupération. Le matelas a nécessité plusieurs mois de test et de recherche afin d’offrir un soutien optimal des hanches et des épaules pour soulager le dos.

La clé d’un sommeil réparateur

Les matelas Polysleep sont conçus avec une mousse mémoire qui laisse circuler l’air pour rester au frais toute la nuit. La conception de ces matelas permet d’épouser les formes du corps et de réduire instantanément les points de pression.

En favorisant l’alignement naturel du cou, de la colonne vertébrale et du bassin grâce à une mousse légèrement plus ferme, ils offrent un confort inégalé et un sommeil de meilleure qualité pour un réveil frais et dispo.



Pour tous les goûts et tous les budgets

La gamme de matelas Polysleep offre plusieurs dimensions de matelas, des matelas pour bébé ainsi que des oreillers en mousse dotés de différentes couches amovibles pouvant être personnalisés selon les goûts.

Convaincu de la grande qualité de ses produits, Polysleep offre une garantie de 10 ans et 100 nuits pour essayer le nouveau matelas dans le confort de la chambre à coucher. Si, pour une raison ou une autre, vous souhaitez le retourner, Polysleep viendra le chercher chez vous sans frais.

Décidément, magasiner un nouveau matelas n’aura jamais été aussi simple !

Visitez polysleep.ca pour découvrir tous les produits et commandez votre matelas en ligne.