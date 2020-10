L’album culte Sauvez mon âme de Luc De Larochellière a 30 ans! Pour l’occasion, une réédition remastastérisée de l’album paraîtra et comprendra, en plus, notamment, des succès Cash City et Si Fragile, la chanson inédite Dessert en enfer. On en parle davantage avec notre invité Luc De Larochellière.

