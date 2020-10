Défi 28 jours : Sabrina Cournoyer partage ses coups de coeur musicaux

Notre mélomane, Sabrina Cournoyer s'est lancé un défi, celui de partager ses coups de coeur musicaux. Les 28 prochains jours seront consacrés à la découverte, à l'abandon et à l'émerveillement. Partagez-nous VOTRE coup de coeur!

Très humblement, nous vous partageons ces découvertes musicales, dans le but d'égayer votre quotidien, en cette période particulière. Si certaines pièces seront empreintes d'amour ou de lumière, d'autres éveilleront plutôt la nostagie ou la tourmante en vous. Laissez-vous inspirer et bercer par ces suggestions musicales.

JOUR 1

Artistes : CRi et Jesse Mac Cormack

Titre : Never Really Get There

Le mot de Sabrina : « J'ai accroché à la première écoute et c'est pas mal cette pièce qui m'a fait découvrir le travail de ce producteur québécois qu'est CRi. J'attends impatiemment la sortie de son premier album Juvenile le 16 octobre. Et la pièce est accompagnée d'un vidéoclip qui nous propose une petite incursion dans le confinement des gens... J'espère que dans quelques temps, on aura retrouvé une vie un peu plus « normale » et qu'on regardera ça en se disant : C'est fou ce qu'on a vécu en 2020... ».

JOUR 2

Artiste : Angèle

Titre : Perdus

Le mot de Sabrina : « Quand j'aime une chanson, je peux l'écouter des dizaines de fois en boucle. Celle-ci, je dois l'avoir écouter des centaines de fois. Et spontanément, elle m'est revenue en tête. Je crois qu'on se sent tous un peu perdus par moments dans cette année particulière... »

JOUR 3

Artiste : Coeur de Pirate

Titre : T'es belle

Le mot de Sabrina : « J'ai souvent de la difficulté à trouver les bons mots pour exprimer comment je me sens et ce qui se passe comme tourbillon dans ma tête. Depuis l'adolescence, ce sont les paroles de chansons qui m'aident à dire les choses. Cette nouveauté de Coeur de Pirate résonnait beaucoup avec moi et résonnera assurément avec de nombreuses femmes. On est dans une année mouvementée et nécessaire, on traverse des vagues de dénonciation importantes. Et l'ajout de cette pièce contribue à alimenter la discussion qui doit absolument faire évoluer les choses. »

JOUR 4

Titre : Voyage Voyage

Artiste : Soap&Skin



Le mot de Sabrina :

« J'ai découvert cette touchante version de Voyage Voyage grâce au film La déesse des mouches à feu d'Anaïs Barbeau-Lavalette.

Un film sorti en salles la semaine dernière.

Et qui ne pourra pas être vu pour les 28 prochains jours.

Un film qui aura pris des mois, beaucoup de travail, d'énergie, d'amour à être créé et dont la vie doit être mise sur pause.

Un film nécessaire, inconfortable par moments.

Un film qui chavire le coeur.

Un film qui transforme le regard, pour voir les choses autrement.

Un film qui déchire aussi en petits bouts.

Un film qui fait couler les larmes le long des joues.

Un film qui fait ressurgir des trucs de loin en-dedans, qui fait frissonner.

Un film qui devra être vu et revu, dès la réouverture des cinémas. »