Steak d'agneau avec beurre au poivron et à la cardamome, carottes glacées au miel et purée de panais

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Portions : 2

Temps de préparation : 30 minutes





Ingrédients

2 steaks de gigot d'agneau du Québec

6 panais

6 carottes

1⁄2 bouquet de persil

1⁄2 citron

3 c. à soupe de miel

1 poivron rouge mariné

40 g de beurre

5 ml de mélange d'épices (cardamome moulue et safran)

Huile d’olive au goût

Lait 2 % au goût

Préparation

Peler et couper les panais en petits morceaux. Mettre dans une casserole et remplir d'eau. Saler. Amener à ébullition et cuire 10-12 minutes jusqu'à tendreté.

Égoutter puis écraser avec 1 à 2 c. à soupe de beurre et du lait ou de l'huile au goût. Pour une texture plus onctueuse, utilisez un pied mélangeur. Garder au chaud.

Hacher le persil. Couper les carottes en 2 sur la longueur puis recouper chaque morceau en 2.

Hacher très finement le poivron ou le réduire en purée à l'aide d'un pied mélangeur. Mélanger le beurre à température pièce avec le poivron et les épices. Réserver.

Chauffer un filet d'huile dans une poêle à feu moyen élevé. Cuire les carottes 2 à 3 minutes. Ajouter 1⁄4 tasse d'eau, le miel et le jus d'un demi-citron et laisser cuire à feu moyen pendant 6-7 minutes, jusqu'à tendreté. Saler et poivrer. Retirer de la poêle.

Éponger l'agneau du Québec. Saler des deux côtés. Ajouter un filet d'huile à la poêle. Cuire le steak d'agneau environ 3 minutes de chaque côté à feu moyen ou jusqu'à la cuisson désirée.

Servir l'agneau avec la purée de panais et les carottes garnies de persil. Servir le beurre sur le steak. Bon appétit!