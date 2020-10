Un vin bio, un vin nature et un vin en biodynamie

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

À voir aussi : Les doux plaisirs de l'automne

1- Un pinot blanc alsacien issu d'une culture en biodynamie

Pinot Blanc 2019

La Mise du Printemps - Josmeyer

Alsace - France

Code : 12604063

Prix : 21,90 $

Disponibilités : 145 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 4 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : des filets de poisson à chair blanche, une quiche jambon-fromage, une poêlée d'asperges gratinées...

Quelle gourmandise exquise que ce blanc d'Alsace! Une cuvée aux tonalités exotiques et florales qui offre de délicats parfums de fruits du verger ainsi que de séduisantes notes d'agrumes. Le gustatif est glissant, rond, caressant et sans sucre. C'est très bon et on en redemandera assurément un 2e verre. À consommer dès ce week-end ou lors des 2 à 3 années à venir.

2- Un vin sud-africain nature (sans sulfites ajoutés) fait de cabernet-sauvignon

Cabernet-Sauvignon 2014

R62 - Joubert-Tradauw

Western Cape - Afrique du Sud

Code : 14448957

Prix : 19,40 $

Disponibilités : 155 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : du veau, du cerf ou du boeuf ainsi que des légumes racines cuits à la mijoteuse.

Ce cabernet d'Afrique du Sud est loin d'être à bout de souffle malgré ses 6 ans d'âge. Il propose une généreuse masse de fruit, des tanins passablement fondus ainsi qu'une certaine structure. Pas trop d'alcool, très peu de bois et pas de sucre, on aime! À déguster au courant des 2 à 3 années suivant son achat.

3- Un rouge languedocien dont les vignes sont issues d'une culture biologique

Grès de Montpellier 2016

Ô de Novi - Mas de Novi

Languedoc - France

Code : 14449968

Prix : 28,30 $

Disponibilités : 35 bouteilles et 130 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,6 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : des viandes saignantes marinées et grillées sur le barbecue.

Toutes les cuvées du Mas de Novi que j'ai dégustées à ce jour m'ont offert plaisir, satisfaction et émotion. Leurs vins sont sudistes, généreux, bien fournis en fruit, épicés, profonds, gourmands et de bonne complexité aromatique et gustative. Celui que je salue ici vous en mettra plein les babines et plein les papilles car il a de la «chair autour de l'os»! Les mordus de Beaujolais Nouveaux devront peut-être s'abstenir... Aucun problème à l'oublier en cave encore 4 ou même 5 ans.