Les astuces pour l’achat de votre première maison

Quelques conseils pour bien choisir votre première maison

Se lancer dans la recherche d’une première maison est un projet emballant, mais aussi stressant. Pour le faire en toute tranquillité d’esprit, il est nécessaire de connaître les meilleures astuces pour réaliser chacune des étapes qui précèdent l’achat de votre première maison. Poursuivez cette lecture pour découvrir tous nos conseils en la matière!

Les critères de choix de votre maison

Afin que l’achat de votre première maison se déroule bien, vous devez considérer certains critères de choix. Ceux-ci vous aideront à prendre des décisions que vous ne pourrez pas regretter. Comme il s’agit d’une importante dépense, tenir compte des éléments suivants vous sera utile pour réaliser des économies et faire un choix sécuritaire :

Les envies et les besoins de toute votre famille

Le type de maison

Les caractéristiques de l’habitation

Le voisinage

La localisation

Le prix de la maison

Les frais annexes

Etc.

En considérant ces critères, vous pourrez faire le bon choix pour votre première maison.

Les besoins de la famille

Pour bien choisir votre maison, il est important d’obtenir l’avis des personnes qui vivront avec vous. Essayez d’arriver à un consensus. Comme les goûts varient d’une personne à l’autre, tous les aspects d’une maison pourraient ne pas correspondre aux attentes de chacun. L’important, c’est que tout le monde soit à l’aise avec les compromis que le choix implique.

Prenez ainsi le temps de discuter avec votre partenaire et vos enfants, s’il y a lieu. En plus d’éviter des désagréments, cette démarche vous aidera à tenir compte de certains aspects que vous auriez pu négliger seul. Il peut notamment s’agir :

D’équipement spécial

D’une pièce particulière

De la taille d’une pièce

D’un matériau de construction

Avec l’accord et la participation de votre famille, vous pourrez préparer correctement l’achat de votre maison et réduire le stress lié à une opération d’une telle envergure. Ce choix consensuel sera la base pour déterminer les caractéristiques de votre future demeure.

L’état de la demeure

Une fois que chaque membre de la famille a donné son avis, vous avez la liberté de choisir en fonction de la volonté de chacun. Vous pouvez alors vous intéresser au type de maison et à ses caractéristiques. Les configurations sont nombreuses, et il serait plus simple de définir avec vos proches les différents modèles que vous seriez tous prêts à accepter.

La quantité de pièces et de salles de bain est bien sûr un critère essentiel. Certaines options découlent des choix précédents, comme la présence ou non d’un ascenseur selon le nombre d’étages. Vous pourriez déterminer si vous voulez ou pas un jardin et une cour ainsi qu’indiquer vos préférences par rapport aux équipements intégrés.

Pour ce dernier point, le type de maison que vous voulez acheter importe. Vous pouvez choisir une copropriété, une maison meublée ou une maison sans équipement. Le choix entre une copropriété neuve et une plus ancienne pourra dépendre de votre budget et des sommes vous souhaitez dépenser dans les réparations. Enfin, il sera question de définir la localisation de votre maison.

L’emplacement de la maison

L’achat de votre maison implique l’emménagement dans un nouveau quartier avec un nouveau voisinage. Plus encore que vos voisins directs, ce qui compte, c’est surtout les services disponibles non loin de chez vous. Évaluez la distance des maisons potentielles avec votre lieu de travail, d’un établissement scolaire ou universitaire, d’un centre commercial et d’un centre de santé.

Toutefois, pour vous éloigner de la pollution et des bruits, vous pouvez choisir de vivre en campagne, avec ou sans voisin proche. Peu importe vos besoins, au Québec, il est possible de trouver votre maison parmi celles qui sont proposées dans les divers catalogues en ligne. Vous pouvez vous tourner vers le site d’expert immobilier Centris ou le site de vente et d’achat de propriété DuProprio.

Le budget alloué à l’achat

Grâce à ces sites, il vous sera plus simple d’établir votre budget. En effet, pour l’achat de votre maison, celui-ci est composé non seulement du prix affiché, mais aussi des dépenses liées à l’entretien et à de nombreux frais annexes. Par exemple, il peut s’agir :

Des frais de copropriété

Des taxes foncières

Des frais d’inspection et d’évaluation

Des frais de déménagement

Des frais d’assurance

Les sites d’achat de maison en ligne offrent une option de calcul complet et peuvent vous mettre en relation avec des experts susceptibles de vous aider à choisir votre demeure. Ceux-ci, notamment les courtiers, vous fourniront les renseignements nécessaires pour établir votre budget. Une fois que vous aurez effectué tous les calculs, vous pourrez vous lancer dans les étapes en vue de l’achat de la maison.

Les différentes étapes avant l’achat de votre maison

Si l’acquisition de votre première maison est si difficile à concrétiser, c’est surtout en raison de toutes les procédures qui précèdent l’achat proprement dit. Établir la liste des maisons qui vous intéressent n’est pas tout. Il vous faudra également définir le moyen d’obtention des fonds nécessaires pour choisir votre habitation. À cela s’ajouteront d’autres formalités tout aussi importantes.

Tout sur le prêt hypothécaire

Le premier point important dans le cadre d’un projet d’achat immobilier est l’établissement d’un budget complet. Si vous avez les fonds nécessaires, vous pouvez passer immédiatement à la négociation avec l’acheteur. Dans le cas contraire, un prêt hypothécaire sera nécessaire.

Votre capacité d’emprunt

La capacité d’emprunt ou la cote de crédit est essentielle pour définir à quelle hauteur et à quelles conditions votre institution financière peut vous accorder un prêt. C’est en fournissant les informations nécessaires sur votre état financier, vos dettes et vos entrées d’argent éventuelles que vous pourrez effectuer un bon calcul de votre capacité d’emprunt.

Votre mise de fonds

Par rapport à votre capacité d’emprunt, vous devez établir votre mise de fonds. Celle-ci correspond à un pourcentage de la valeur de l’immeuble. Elle vous permettra de réduire le montant des intérêts et de supprimer les frais liés à l’assurance prêt hypothécaire. En effet, selon la loi, si vous disposez d’au moins 20 % du prix d’achat, les banques ne seront plus tenues de souscrire cette assurance (SCHL – GENWORTH – CANADA GUARANTY).

La préautorisation hypothécaire

Une fois que votre capacité d’emprunt, le montant du prêt et la mise de fonds auront été définis, vous devez faire préapprouver votre prêt. Ainsi, vous pourrez mieux négocier avec le vendeur de l’immeuble. La préautorisation hypothécaire vous permettra d’avoir toutes les informations liées à votre crédit.

Le prêt hypothécaire

Enfin, vous pourrez obtenir le prêt! L’obtention du prêt implique plusieurs autres étapes. Votre conseiller pourra vous les expliquer. Avec votre prêt en main, vous aurez les fonds nécessaires pour choisir votre maison. Ce qu’il vous restera à faire, c’est de bien négocier avec le vendeur de l’habitation.

La négociation avec le vendeur

Une fois en possession des fonds nécessaires, vous pouvez discuter du prix de l’immeuble. Il est parfois conseillé de négocier dès la préautorisation hypothécaire. Une bonne négociation demande de la patience et la connaissance de tous les aspects financiers liés à la maison. Avant d’acquérir votre demeure, vous devez trouver les professionnels nécessaires pour compléter votre achat.

En plus du courtier immobilier, vous devrez avoir recours à un notaire ou un avocat pour la rédaction de l’offre d’achat ou de l’accord de vente. Un inspecteur et un évaluateur seront aussi utiles. Contacter tous ces experts d’avance facilitera les procédures entourant la signature du contrat. Juste après cette signature, vous aurez également besoin d’un assureur.

L’importance de l’assurance habitation

Dès l’établissement du budget pour l’achat de la demeure jusqu’à votre complète installation, vous devrez considérer la question de l’assurance. L’assurance habitation est nécessaire pour la protection de vos biens personnels mobiliers ainsi que pour la protection de votre immeuble et de votre responsabilité civile. En souscrivant au plus tôt cette assurance, vous pourrez obtenir des conseils à toutes les étapes de votre projet.

Il faut aussi noter que l’assurance habitation pourra protéger vos biens en cours de déménagement*. Vous obtiendrez ainsi une protection convenable lors du déplacement de vos biens. Il est également important de bien choisir son déménageur.

Que vous choisissiez de déménager vous-même en louant un véhicule et en faisant appel à des amis ou que vous passiez par une compagnie de déménagement certifiée, votre représentant en assurance pourra vous fournir les informations concernant protections auxquelles vous avez droit. Si vous n’avez pas confiance dans les garanties offertes par vos déménageurs, votre assureur couvrira vos arrières.

Avant d’acheter votre première maison, vous devez passer par toutes ces étapes. En suivant ces conseils et en souscrivant une assurance habitation, vous aurez l’aide nécessaire pour mener sans stress votre projet à terme tout en faisant des économies!

*Certaines conditions s’appliquent.